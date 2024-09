Proace Max – Toyota bringt großen Transporter | In Toyota In News | Von Von Redaktion/cwe

Toyota zeigt auf der IAA Transportation 2024 seine Nutzfahrzeugpalette. Mit der Einführung des neuen Proace Max steigt Toyota Professional in Europa erstmals in die Klasse der großen Transporter in Europa ein. Mit dem neuen Transporter in der 3,5-Tonnen-Klasse, den Toyota als Verbrenner und als batterieelektrische Variante anbietet, geht das Unternehmen den nächsten Schritt im Segment der leichten Nutzfahrzeuge.

Neben dem neuen Proace Max bietet Toyota den aktualisierten mittelgroßen Transporter Proace, den kompakten Proace City sowie die jeweiligen Pkw-Varianten Proace Verso und Proace City Verso an, die alle ein neues Design aufweisen. Darüber hinaus erhält der legendäre Pick-up Hilux im kommenden Jahr erstmals ein 48V-Mild-Hybrid-System, das Effizienz mit weiter verbesserten Fahrleistungen kombiniert und sowohl im Stadtverkehr als auch im Gelände ein Plus an Fahrkomfort bietet.

Foto: Toyota

