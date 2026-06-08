Nissan Qashqai e-POWER – Das Elektroauto für alle, die gar kein Elektroauto wollen?

Der Nissan Qashqai e-POWER verspricht das Beste aus zwei Welten: elektrisches Fahrgefühl ohne Ladekabel. Gerade für die Boomer-Generation klingt das spannend. Kein Stress mit Ladesäulen, keine Reichweitenangst – aber trotzdem leise, komfortabel und überraschend sparsam unterwegs.

In diesem Video schauen wir uns an, ob das ungewöhnliche e-POWER-Konzept im Alltag wirklich überzeugt. Wie fährt sich der Qashqai? Ist die Technik einfach zu verstehen? Und lohnt sich der Umstieg für Fahrer, die bisher Diesel oder Benziner gewohnt sind?

✔ Angenehmer Einstieg und gute Übersicht

✔ Komfortabel auf langen Strecken

✔ Elektrisches Fahrgefühl ohne Stecker

✔ Moderne Technik – aber ist die Bedienung wirklich seniorenfreundlich?

Für wen eignet sich der Nissan Qashqai e-POWER besonders? Und wo liegen die Stärken und Schwächen im Vergleich zu klassischen Hybrid- und Elektroautos?

Schreibt eure Meinung in die Kommentare: Würdet ihr ein Auto fahren, das elektrisch fährt, aber nie geladen werden muss?