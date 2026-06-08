Nissan Qashqai e-POWER – Das Elektroauto für alle, die gar kein Elektroauto wollen?
Der Nissan Qashqai e-POWER verspricht das Beste aus zwei Welten: elektrisches Fahrgefühl ohne Ladekabel. Gerade für die Boomer-Generation klingt das spannend. Kein Stress mit Ladesäulen, keine Reichweitenangst – aber trotzdem leise, komfortabel und überraschend sparsam unterwegs.
In diesem Video schauen wir uns an, ob das ungewöhnliche e-POWER-Konzept im Alltag wirklich überzeugt. Wie fährt sich der Qashqai? Ist die Technik einfach zu verstehen? Und lohnt sich der Umstieg für Fahrer, die bisher Diesel oder Benziner gewohnt sind?
✔ Angenehmer Einstieg und gute Übersicht
✔ Komfortabel auf langen Strecken
✔ Elektrisches Fahrgefühl ohne Stecker
✔ Moderne Technik – aber ist die Bedienung wirklich seniorenfreundlich?
Für wen eignet sich der Nissan Qashqai e-POWER besonders? Und wo liegen die Stärken und Schwächen im Vergleich zu klassischen Hybrid- und Elektroautos?
Schreibt eure Meinung in die Kommentare: Würdet ihr ein Auto fahren, das elektrisch fährt, aber nie geladen werden muss?
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.