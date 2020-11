Nissan Qashqai - die 3. Generation kommt

Die 3. Generation des neuen Nissan Qashqai soll im kommenden Frühjahr enthüllt werden. Der Qashqai nutzt als erstes Modell in Europa die neue CMF-C Allianzplattform. Bei gleichbleibenden Proportionen soll die neue Architektur mit einem Materialmix aus Aluminium und Stahl für höhere Steifigkeit, gesteigerte Crash-Sicherheit und mehr Fahreigenschaften sorgen. Der neue Qashqai wird in zwei Antriebsoptionen angeboten: mit einem 1,3-Liter-Benziner, den es in zwei Leistungsstufen jeweils mit Mild-Hybrid-System gibt, sowie mit dem innovativen e-POWER Antrieb. Das e-POWER System umfasst neben Batterie, Generator, Inverter und Elektromotor zwar auch einen Benzinmotor; dieser aber lädt ausschließlich die Batterie auf, während die Räder rein elektrisch angetrieben werden. Dadurch unterscheidet sich e-POWER grundlegend von konventionellen Hybridsystemen, bei denen sowohl der Elektromotor als auch der Verbrenner im Zusammenspiel die Räder antreiben.

In den neuen Qashqai hält auch das weiterentwickelte Fahrerassistenzsystem ProPILOT mit Navi-link Einzug, das das Fahrzeug innerhalb einer Spur auf Autobahnen auf eine eingestellte Geschwindigkeit beschleunigen und abbremsen kann. In dichtem Stop-and-Go-Verkehr wird das Fahrzeug bei Bedarf bis zum Stillstand abgebremst.

Fotos: Nissan