Nissan Leaf gewinnt „Women’s Worldwide Car of the Year 2026“

Der vollelektrische Nissan Leaf ist zum Gesamtsieger der Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) 2026 gekürt worden. Die internationale Jury aus 86 Motorjournalistinnen aus 55 Ländern wählte das Modell nach einer finalen Abstimmungsrunde mit besonders knappem Ausgang zum „Supreme Winner“ des Jahres.

Nach monatelangen Tests, Analysen und Diskussionen setzte sich der Leaf gegen die Sieger der einzelnen Fahrzeugkategorien durch. Die Konkurrenz war stark: In den jeweiligen Klassen gewannen der Škoda Elroq (Compact SUV), Mercedes-Benz CLA (Large Car), Hyundai Ioniq 9 (Large SUV), Toyota 4Runner (4×4) sowie der Lamborghini Temerario (Performance Car).

Enges Rennen im Finale

Laut WWCOTY-Präsidentin Marta García war das Ergebnis ungewöhnlich knapp. „Mehrere Modelle erhielten sehr ähnliche Zustimmungswerte. Das zeigt die hohe Qualität und Vielfalt der heutigen Automobilindustrie“, erklärte sie. Am Ende habe sich jedoch der Nissan Leaf durchgesetzt.

Die Jury überzeugte vor allem das konsequente Konzept des Modells: Der Leaf steht für eine alltagstaugliche und bezahlbare Elektromobilität. Als rein elektrisches Fahrzeug richtet er sich besonders an Fahrerinnen und Fahrer, die ein praktisches, effizientes Auto für den täglichen Einsatz suchen.

Alltagstaugliche Elektromobilität

Besonders hervorgehoben wurden von den Jurorinnen die effiziente Auslegung für Stadt- und Pendelverkehr, die ruhige Fahrweise sowie das intuitive Bedienkonzept. Die Fahrzeugarchitektur setze stärker auf Raumangebot und Benutzerfreundlichkeit als auf komplexe technische Lösungen.

„Verbraucher können sich von der Reichweitenangst verabschieden. Zudem wirkt das Auto deutlich hochwertiger, als es sein Preis vermuten lässt“, sagte Jurorin Tanya Gazdik aus den USA. Bemerkenswert sei auch, dass der neue Leaf günstiger starte als die erste Generation aus dem Jahr 2011.

Auch andere Jurymitglieder lobten das Gesamtpaket aus Komfort, Technologie und Preis-Leistungs-Verhältnis. Tina Vujanovic aus Serbien betonte die Eignung für den Stadtverkehr ebenso wie für längere Strecken, während Shereen Shabnam aus Dubai die wachsende Zugänglichkeit von Elektromobilität und modernen Sicherheitssystemen hervorhob.

Auch Deutschland ist in der Jury prominent vertreten: Nina Maria Weizenecker, bekannt als NinaCarMaria und als Redakteurin für der-Autotester.de, hat als deutsche Vertreterin die besten Fahrzeuge des Jahres mitgewählt. „Die hohe Qualität und Vielfalt der nominierten Fahrzeuge zeigt, wie sich die Automobilindustrie in wichtigen Bereichen wie Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort weiterentwickelt hat“, sagt Nina Maria Weizenecker. „Diese Auszeichnung ist ein wertvoller Maßstab für Käufer weltweit.“

Spiegel des Branchenwandels

Für die Jury steht der Sieg des Leaf auch symbolisch für die Transformation der Automobilindustrie. Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und nutzerorientiertes Design seien heute zentrale Faktoren bei der Fahrzeugentwicklung.

„Wir konzentrieren uns bei unserer Wahl nicht nur auf technische Daten, sondern darauf, wie gut ein Auto die realen Bedürfnisse der Menschen erfüllt“, sagte García. Der Nissan Leaf verkörpere eine „reife und intelligente Vision der Elektromobilität“.

Ein Preis mit besonderem Blickwinkel

Die Women’s Worldwide Car of the Year sind weltweit die einzigen Automobilpreise, deren Jury ausschließlich aus Motorjournalistinnen besteht. Die Auszeichnung wurde 2009 von der neuseeländischen Journalistin Sandy Myhre gegründet.

Ziel der Initiative ist es, herausragende Fahrzeuge zu würdigen und gleichzeitig die Perspektive von Frauen in der Automobilwelt stärker sichtbar zu machen. Bewertet werden Fahrzeuge nach denselben Kriterien wie bei jeder Autowahl: Sicherheit, Qualität, Preis, Design, Fahrkomfort, Nutzen und Umweltverträglichkeit.