Made in Germany: Fraunhofer macht Mercedes CLA und GLC zum Konzertsaal

5. März 2026
|In Mercedes, Technik
|Von Dr. Friedbert Weizenecker

Mercedes-Benz macht ernst mit 3D-Sound im Auto! Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT bringt der Hersteller die neue Audiotechnologie „Audiofields“ in alle Modelle mit der 4. Generation des Mercedes-Benz User Experience (MBUX).

Bedeutet: Musik kommt nicht mehr einfach nur aus Lautsprechern – sie entsteht scheinbar scheinbar mitten im Raum. Stimmen stehen plastisch im Cockpit, Instrumente bekommen Tiefe, und selbst normale Stereo-Songs fühlen sich plötzlich wie ein kleines Live-Konzert an. Das Ganze lässt sich per Slider auf dem Screen von dezent bis spektakulär einstellen. Premiere feiern damit unter anderem CLA, GLC, GLB und S-Klasse.

Auch das Soundsystem der Burmester Audiosysteme GmbH (gegen Aufpreis von ca. 2.000 Euro) kommt mit dieser neuen Sound-Technologie. Das Auto wird damit zum rollenden Konzertsaal.

 

3D Sound Audiofields Burmester Fraunhofer IDMT GLC Mercedes CLA
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker

Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.

