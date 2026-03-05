Made in Germany: Fraunhofer macht Mercedes CLA und GLC zum Konzertsaal
Mercedes-Benz macht ernst mit 3D-Sound im Auto! Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT bringt der Hersteller die neue Audiotechnologie „Audiofields“ in alle Modelle mit der 4. Generation des Mercedes-Benz User Experience (MBUX).
Bedeutet: Musik kommt nicht mehr einfach nur aus Lautsprechern – sie entsteht scheinbar scheinbar mitten im Raum. Stimmen stehen plastisch im Cockpit, Instrumente bekommen Tiefe, und selbst normale Stereo-Songs fühlen sich plötzlich wie ein kleines Live-Konzert an. Das Ganze lässt sich per Slider auf dem Screen von dezent bis spektakulär einstellen. Premiere feiern damit unter anderem CLA, GLC, GLB und S-Klasse.
Auch das Soundsystem der Burmester Audiosysteme GmbH (gegen Aufpreis von ca. 2.000 Euro) kommt mit dieser neuen Sound-Technologie. Das Auto wird damit zum rollenden Konzertsaal.
Dr. Friedbert Weizenecker
