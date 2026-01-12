Strom oder Diesel? Dieser Nissan Interstar könnte der heimliche Star der CMT 2026 werden

Auf der CMT 2026 in Stuttgart (17. bis 25. Januar) zeigt sich, wie vielseitig modernes Reisen heute sein kann – und Eifelland hat dafür einen besonders spannenden Kandidaten im Gepäck: den Nissan Interstar als Campervan. In Halle 7, Stand A53, trifft solides Nutzfahrzeug-Gen auf Manufaktur-Ausbau mit Urlaubsambitionen.

Der große Nissan Transporter wird vom Umbaupartner Eifelland gleich in mehreren Varianten präsentiert. Klassisch mit effizientem Diesel – und erstmals auch vollelektrisch als Nissan Interstar-e. Mit einer 87-kWh-Batterierichtet sich die Strom-Version an alle, die Camping mit lokal emissionsfreiem Fahren verbinden wollen. Ob das im Camper-Alltag wirklich funktioniert? Genau diese Frage macht den Auftritt auf der CMT in Kombination mit dem Preis so spannend.

Unabhängig vom Antrieb zeigt Eifelland, was durchdachte Ausbaukunst bedeutet: Ein großzügiges Bett (ca. 1,90 × 1,60 Meter) mit Lattenrost und Matratze sorgt für erholsamen Schlaf, dazu kommt eine vollwertige Küchenzeile mit Kompressorkühlschrank, Gasherd und Spülbecken. Das Konzept wirkt praxisnah und durchdacht.

Weitere Fakten: bis zu 900 Kilogramm Zuladung, rund 2,6 Kubikmeter Stauraum und ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Surfbrett, Kajak oder E-Bikes? Kein Problem. Genau hier zeigt sich der Vorteil der Transporter-Basis gegenüber manchem Lifestyle-Camper.

In Sachen Sicherheit fährt der Nissan Interstar auf Nutzfahrzeug-Niveau: Notbremsassistent, Müdigkeitswarner, Reifendruckkontrolle und Anhänger-Stabilisierung gehören serienmäßig dazu – ein Thema, das gerade bei voll beladenen Campern oft unterschätzt wird.

Ein echtes Argument für Langstrecken- und Langzeitnutzer ist die Nissan Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer, die auch nach dem Umbau erhalten bleibt. Für die Elektrovariante kommt sogar eine Acht-Jahres-Garantie auf die Batterie hinzu. Das schafft Vertrauen – bei Diesel wie bei Strom.

Vor Ort stehen neben Eifelland auch Nissan Produktexperten bereit, um Fragen zu Technik, Umbauten und Einsatzmöglichkeiten zu beantworten. Wer also ernsthaft über den Einstieg ins Camperleben nachdenkt, sollte hier genauer hinschauen.