Honda bietet den Civic im neuen Modelljahr 2020 auch als „Sport Line“ an. Das in zwei Ausführungen erhältliche Modell orientiert sich in Sachen Design am Civic Type R. Zusätzliche Front- und Seitenschweller, ein Heckdiffusor und ein Heckspoiler machen die Sport Line nach außen kenntlich. 17-Zoll-Leichtmetallfelgen in schwarzer Klavierlack-Optik sind, so wie Voll-LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrleuchten, weitere Merkmale des Civic Sport Line. Die Farbpalette wird um die neue Lackierung „Obsidian Blue“ ergänzt.

Sitze, Lenkrad, Schalthebel und Türverkleidungen des Sport Line sind mit roten Ziernähten versehen, die Aluminium-Pedale gelocht. Serienmäßig an Bord ist das Infotainmentsystem Honda Connect mit DAB-Radio sowie Smartphone-Integration via Apple Carplay und Android Auto. In der höheren Ausstattungsvariante gehört außerdem eine Rückfahrkamera zum Systemumfang.



An Bord ist der 126 PS starke 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbomotor, der ein maximales Drehmoment von 200 Newtonmetern produziert. Die Kraftübertragung erfolgt wahlweise über ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine mit Lenkrad-Schaltwippen ausgerüstete CVT-Automatik. ampnet

Foto: Honda