Eine Woche vor der Weltpremiere zeigt Škoda in einem Teaservideo erste Details zum neuen Octavia. Die vierte Generation bietet Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer mit einer markanten Lichtgrafik: Zwei scharf gezeichnete Lichtlinien in L-Form grenzen die zwei LED-Module voneinander ab. Auch die Heckleuchten des neuen Octavia sind in LED-Technologie gehalten und verfügen über eine animierte Coming/Leaving Home-Funktion.

Die Weltpremiere findet am 11. November in Prag statt.