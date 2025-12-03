Nissan Primastar FlexVan: Einer für alles

Der neue Nissan Primastar FlexVan will alles sein: Business-Shuttle, Familienkutsche oder Transporter. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Umbaupartner Hermann Schnierle GmbH, startet der FlexVan ab 54.121 Euro.

Seine Stärke liegt in der Flexibilität: Die Einzelsitze in der zweiten und dritten Reihe lassen sich modular verschieben, die Schienen im Fahrzeugboden dienen sowohl der Ladungssicherung als auch der Anpassung der Sitzkonfiguration. So kann der FlexVan als Zwei-, Drei-, Vier- bis hin zu Achtsitzer genutzt werden.

Nissan Primastar FlexVan: Von Liegefläche bis Konferenzzone

Besonders praktisch sind die Relax-Einzelsitze: Bis zu drei Sitze lassen sich in den hinteren Reihen in oder gegen die Fahrtrichtung einbauen. In der zweiten Reihe umgeklappt entsteht eine Liegefläche von fast zwei Metern Länge, ideal für kurze Pausen oder spontan mitreisende Kinder. Wer keine Liegefunktion braucht, greift auf die Flexus2-Sitze zurück, die etwa für Taxi- oder Schülertransporte geeignet sind.

Für Business-Nutzer gibt es eine Drehkonsole für Fahrer- und Beifahrersitz und einen umklappbaren Handbremshebel. So entsteht eine mobile Konferenzstellung, die sich mit einem Tisch für Besprechungen oder kleine Mahlzeiten nutzen lässt. Auch die hinteren Sitzreihen können drehbar gestaltet werden, sodass sich dort eine zweite Besprechungszone einrichten lässt.

Weitere Optionen machen den Alltag leichter: Dazu zählen ein Businesstisch mit Getränkehaltern, eine elektrisch ausfahrbare Trittstufe für den hinteren Einstieg sowie eine Auffahrrampe oder Rollstuhl-Lift, der barrierefreien Zugang zur dritten Sitzreihe ermöglicht.

Auf das Basisfahrzeug gibt Nissan die europaweite Fünf-Jahres-Garantie bis 160.000 Kilometer, inklusive Lackgarantie und Pannenhilfe. Die Umbauten von Schnierle können über eine Anschlussgarantie bis zum fünften Jahr abgesichert werden, die mit 240 Euro pro Jahr zu Buche schlägt.

