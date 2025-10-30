Für 9.900 Euro elektrisch unterwegs: Der neue Silence S04 L6e Unico kommt zu Nissan | In Nissan In News | Von Von Redaktion/cwe

Einsteigen, losstromern – und das ganz ohne großen Führerschein: Der neue Silence S04 L6e Unico rollt ab Ende Oktober zu den Nissan-Partnern in Deutschland. Und er bringt genau das mit, was viele sich wünschen: elektrische Mobilität zum fairen Preis, ohne Verzicht auf Komfort oder smarte Technik.

Ab 9.990 Euro gehört das kleine City-Mobil schon dir – und das sogar mit Führerschein der Klasse AM. Bedeutet: schon ab 15 Jahren geht’s legal und lokal emissionsfrei auf die Straße.

⸻

Klein, wendig, überraschend clever

Mit seinen 2,28 Metern Länge und nur 425 Kilogramm Gewicht fühlt sich der Silence in engen Straßen genauso zuhause wie in gefüllten Innenstädten.

Und trotzdem: 247 Liter Kofferraumvolumen – das reicht locker für Einkaufstaschen, Sporttasche oder das Wochenendgepäck.

Dazu gibt’s bis zu 100 km Reichweite und einen 4-kW-E-Motor (5 PS), der dich auf bis zu 45 km/h bringt. Schnell genug für die Stadt – und langsam genug für entspanntes Gleiten.

Serienmäßig an Bord: Rückfahrkamera. Denn warum sollte man bei einem City-Fun-Flitzer auf Komfort verzichten?

⸻

Akku zum Mitnehmen – genial einfach

Wie bei allen Silence-Modellen kommt auch der Unico mit einem der praktischsten Akku-Konzepte am Markt:

Wechselbatterie mit 5,6 kWh – einfach herausrollen, wie ein Trolley ziehen, an der Steckdose zu Hause aufladen. Fertig.

Langfristig erwartet uns zudem die Option auf Akkutauschstationen. Flexibler geht’s kaum.

⸻

Digital, smart & teilbar

Der Silence S04 ist nicht nur elektrisch – er ist connected:

Über die „My Silence“-App lassen sich u. a.

• Schlüssel-los öffnen

• Standort abrufen

• Reichweite & Ladestatus checken

• das Fahrzeug mit Freunden teilen (ohne Schlüssel-Übergabe!)

Car-Sharing, aber privat – clever gelöst.

⸻

Fazit

Der Silence S04 L6e Unico ist kein Auto für die Rennstrecke. Er ist ein Stadt-Held, ein Parkplatz-Zauberer und ein E-Mobilität-Türöffner für alle, die günstig, unkompliziert und smart elektrisch starten möchten. Er steht schon bei rund 50 Nissan-Partnern in Deutschland.