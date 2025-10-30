Banner Porsche Zentrum Offenburg

Für 9.900 Euro elektrisch unterwegs: Der neue Silence S04 L6e Unico kommt zu Nissan

30. Oktober 2025
|In News, Nissan
|Von Redaktion/cwe

Einsteigen, losstromern – und das ganz ohne großen Führerschein: Der neue Silence S04 L6e Unico rollt ab Ende Oktober zu den Nissan-Partnern in Deutschland. Und er bringt genau das mit, was viele sich wünschen: elektrische Mobilität zum fairen Preis, ohne Verzicht auf Komfort oder smarte Technik.

Ab 9.990 Euro gehört das kleine City-Mobil schon dir – und das sogar mit Führerschein der Klasse AM. Bedeutet: schon ab 15 Jahren geht’s legal und lokal emissionsfrei auf die Straße.

Nissan Silence S04 L6e Unico

Klein, wendig, überraschend clever

Mit seinen 2,28 Metern Länge und nur 425 Kilogramm Gewicht fühlt sich der Silence in engen Straßen genauso zuhause wie in gefüllten Innenstädten.
Und trotzdem: 247 Liter Kofferraumvolumen – das reicht locker für Einkaufstaschen, Sporttasche oder das Wochenendgepäck.

Dazu gibt’s bis zu 100 km Reichweite und einen 4-kW-E-Motor (5 PS), der dich auf bis zu 45 km/h bringt. Schnell genug für die Stadt – und langsam genug für entspanntes Gleiten.

Serienmäßig an Bord: Rückfahrkamera. Denn warum sollte man bei einem City-Fun-Flitzer auf Komfort verzichten?

Akku zum Mitnehmen – genial einfach

Wie bei allen Silence-Modellen kommt auch der Unico mit einem der praktischsten Akku-Konzepte am Markt:
Wechselbatterie mit 5,6 kWh – einfach herausrollen, wie ein Trolley ziehen, an der Steckdose zu Hause aufladen. Fertig.

Langfristig erwartet uns zudem die Option auf Akkutauschstationen. Flexibler geht’s kaum.

Silence S04 L6e Unico Interieur
Nissan Silence S04 L6e Unico

Digital, smart & teilbar

Der Silence S04 ist nicht nur elektrisch – er ist connected:

Über die „My Silence“-App lassen sich u. a.
• Schlüssel-los öffnen
• Standort abrufen
• Reichweite & Ladestatus checken
• das Fahrzeug mit Freunden teilen (ohne Schlüssel-Übergabe!)

Car-Sharing, aber privat – clever gelöst.

Fazit

Der Silence S04 L6e Unico ist kein Auto für die Rennstrecke. Er ist ein Stadt-Held, ein Parkplatz-Zauberer und ein E-Mobilität-Türöffner für alle, die günstig, unkompliziert und smart elektrisch starten möchten. Er steht schon bei rund 50 Nissan-Partnern in Deutschland.

Leichtkraftfahrzeug Mopedauto Nissan Silence S04 L6e Unico
