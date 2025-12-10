Neuer Opel Astra 2026: Weltpremiere in Brüssel | In Opel, Stellantis In News | Von Von Redaktion/cwe

Opel stellt Anfang 2026 den neuen Astra und den Astra Sports Tourer auf der Brüssel Motor Show vor. Das überarbeitete Modell zeigt ein schärferes Design, neue Technikfeatures und Anpassungen im Innenraum.

Erstmals ist der Opel-Blitz an der Front beleuchtet, der Vizor wurde flacher und präziser gestaltet. Neue 17- und 18-Zoll-Felgen sowie zwei Metallic-Lackierungen ergänzen den Auftritt.

Technisch integriert der Astra die Intelli-Lux HD Scheinwerfer mit mehr als 50.000 LED-Elementen. Das System passt die Lichtverteilung automatisch an, blendet andere Verkehrsteilnehmer aus und verbessert die Sicht bei Kurvenfahrten, Regen oder Nebel.

Im Innenraum sind serienmäßig Intelli-Sitze mit ergonomischer Vertiefung verbaut. Optional sind AGR-zertifizierte Sitze mit Massage-, Lendenstütz- und Memory-Funktion erhältlich. Sämtliche Bezüge bestehen aus recyceltem Material.

Der Opel Astra Electric kommt mit 58-kWh-Akku auf bis zu 454 Kilometer Reichweite (WLTP) und unterstützt Vehicle-to-Load (V2L) für das Laden externer Geräte. Praktisch bleibt das Ladevolumen: Limousine bis 1.339 Liter, Sports Tourer bis 1.634 Liter, Rücksitzlehnen flexibel umklappbar.

Fotos: Opel