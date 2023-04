Karmann Duncan 545 – Campervan mit Heckküche und Bad auf Ford-Basis

Karmann-Mobil baut Toilette und Küche ins Heck des Duncan 545 auf Ford Custom Basis

Camper-Vans liegen so was von im Trend. Lange Lieferzeiten und hohe Preisaufschläge zeugen davon. Umso wichtiger ist es für Interessenten zu schauen, welcher Wohn-Van was bietet und welche Produktmerkmale ihnen wirklich wichtig sind. Denn alles, was ein Produkt bietet, muss auch bezahlt werden. Deshalb möchte der-Autotester mit seiner Testreihe helfen, einen Überblick über das Angebot zu geben und mit Tipps bei der Auswahl des richtigen Camper-Vans unterstützen.

Camper-Van mit Augenmerk aufs Campen

Heute stellen wir den Duncan 545 vor. Dieser komfortable Kompakt-Camper der Marke Karmann-Mobil, entsteht bei Eura-Mobil, die zur französischen Trigano Gruppe gehört, einem der führenden Produzenten von Reisemobilen und Wohnwagen. Der Duncan 545 kommt mit einem Aufstelldach, einer Winkelküche im Heck und sogar einem, in diesem Segment seltenen, Waschraum mit Dusche und fest eingebauter Toilette.

Kaum vorstellbar, dass man auf eine Länge von 5,34 Meter, einer Breite von 2,08 und einer ebensolchen Höhe das alles unterbringen kann. Im Duncan 545 können bis zu 4 Personen fahren und auch schlafen. Dazu steht eine verschiebbare Zweier-Sitzbank im Erdgeschoss sowie ein Bett mit Lattenrost im Obergeschoss zur Verfügung. Das leicht zu öffnende und ebenso verschliessbare (das ist im Segment leider nicht die Regel) Aufstelldach öffnet sich am Heck des Wagens und gibt dort eine Stehhöhe von 2.03 Meter frei. Grundlage dafür ist ein Grundriss mit Winkelküche im Heck, an die sich der Waschraum mit WC samt integrierter Dusche auf der gegenüberliegenden Seite anschließt.

No-Limits-Paket bringt umfassende Ausstattung

Die verschiebbare Doppel-Sitzbank lässt sich nach einer ersten Annäherung realtiv leicht zum Bett umklappen, daneben bleibt noch einer Art Flur, auf der man sich aufrecht bewegen kann. Der Tisch zur Sitzgruppe ist praktisch und geräuscharm in der Schiebetür (eine 2. Schiebetür wird nicht angeboten) untergebracht. Auf der Beifahrerseite ist im Heck die Küche inklusive Spüle und 2-Flamm-Kocher positioniert. Mittig im Heck schließen sich dann der Kühlschrank mit zusätzlicher Arbeitsfläche und weiterer Stauraum an. Auf der Fahrerseite im Heck befindet sich der Waschraum mit WC, Waschbecken und Duscharmatur.

Man glaubt es kaum, aber man erreicht die Toilette bei aufgestelltem Dach ohne Verrenkungen und man sitzt durch eine Rolltür sogar weitgehend geschützt. Die Entleerung der Toilettenbox erfolgt ebenso praktisch über die Hecktür. Dort findet man zudem ein weiteres Staufach, das den Hängeschrank und den Kleiderschrank sinnvoll ergänzt.

Im Segment-Vergleich preiswert

Auf dem Bett im EG kann man allein bequem schlafen, zu zweit wird es etwas eng. Wenn man den Duncan nur zu zweit nutzt, was in unseren Augen die ideale Besatzungsgröße für den Duncan 545 ist, sollte die zweite Person unter dem Dach nächtigen. Die dort eingesetzte Matratze fällt allerdings wirklich dünn aus, so dass man den Lattenrost spürt. Hier sollte der Hersteller dringend nachbessern. Die genauen Bett-Maße findet Ihr unter diesem Text. Durch eine zum Serienumfang gehörende Dieselheizung bleibt es auch in der kalten Jahreszeit kuschelig warm im Duncan. Für das Dachbett gibt es zudem ein Isolier-Set.

Leicht zu öffnendes und zu schliessendes Aufstelldach

Der Duncan 545 nutzt den Ford Transit Custom mit seinem pkw-haften Armaturenbrett, dem längeren Radstand von 5,34 Meter und dem zulässigen Gesamtgewicht von 3.200 Kilogramm. In der Basis bietet er eine Leistung von 105 PS, unser Testwagen war mit der empfehlenswerten 130 PS-Diesel-Maschine versehen, die den rund 2,5 Tonnen wiegenden Duncan wirklich ausreichend dynamisch in Bewegung setzt. Unser Testwagen bringt seine Kraft über eine Wandler-Automatik (+1.900 Euro) an die Räder. Für mich ein unverzichtbares Ausstattungs-Element. Ich würde zudem empfehlen, einen adaptiven Tempomaten dazu zu bestellen, weil er lange Fahrten komfortabler und sicherer werden lässt.

Zum Verbrauch: Auf der Autobahn hat unser Duncan bei einer Nachtfahrt um stetigem Tempo um 130 Stundenkilometern 8,5 Liter Diesel konsumiert. Dabei haben wir noch nicht mal den Eco-Modus verwendet. Der 130 PS Motor ist übrigens Bestandteil des empfehlenswerten „No Limits“ Pakets (4.999 Euro), das in unseren Augen wichtige bzw. angenehme Optionen beinhaltet. So die 2er Sitz-/Schlafbank, eine Klimaanlage, Parksensoren, Bluetooth-Anbindung von Smartphones, Apple CarPlay, Android Auto, eine Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz, elektrisch einklappbare Außenspiel, die lackierte Frontstoßstange und auch die schönen 16 Zoll Alus. Zur Serie gehören dagegen vier USB-Ports (leider keine USB-C), drei Steckdosen und zwei TV-Anschlüsse. Dimmbare LED-Leuchten bringen auf Wunsch helles oder atmosphärisches Licht in den Wohnraumraum.

Fazit

Wer beim Camper-Van in erster Linie auf eine möglichst komplette Camping-Ausstattung Wert legt, der ist beim klug aufgeteilten Duncan 545 auf Ford Transit Custom mit seiner feste eingebauten Toilette und den Schlafmöglichkeiten für bis zu 4 Personen goldrichtig. Mit Preisen ab 53.520 Euro ist er im Segment-Vergleich dabei günstig. Unser Testwagen mit dem wirklich umfangreichen No-Limits-Paket, Automatik-Getriebe und Metallic-Lackierung (1.390 Euro) und dem durchzugsstarken und dabei verbrauchsgünstigen 130 PS Motor kostet in Summe 61.809 Euro. Unser Daumen zeigt hier klar nach oben. Dabei sind die Lieferzeiten des Herstellers vergleichsweise kurz.

Wer indes das Augenwerk auf Variabilität legt, der sollte eher nach einem Camper-Van ohne festverbaute Möbel schauen. Negative Punkte des Duncan 545 sind seine Höhe von 2,08 Meter, weil man damit in Parkgaragen oder höhenbegrenzten Parkplatzeinfahrten eingeschränkt ist. Leider gibt es keine Option (andere bieten das an), die die Gesamthöhe durch eine Fahrwerksveränderung auf 2,00 Meter begrenzen würde. Zweiter Minus-Punkt ist die dünne Matratze (die eher an einen Topper erinnert) auf dem Lattenrost des Aufstelldachs. Aber das könnte der Hersteller (oder der Nutzer) leicht korrigieren

Technische Daten

Karmann Duncan 545

2,0 Liter Ford Transit Custom 77 kW (105 PS) Diesel

Basisfahrzeug: Ford Transit Custom

Basismotorisierung: 77 kW (105 PS)

Kraftstofftank: 70 ltr Diesel + Ad Blue

Techn. zul. Gesamtmasse: 3.200 kg

Masse in fahrbereitem Zustand: 2.589 kg

zul. Zuggesamtgewicht mit Standard-Motor / höhere Motorisierung 5.240 kg (mit Automatik 4.200 kg)

zul. Anhängelast (gebremst) mit Standard-Motor / höhere Motorisierung: 2.600 kg (mit Automatik 1.500 kg)

Gesamtlänge (mm: )5.340 mm

Gesamtbreite (mm): 2.080 mm

Gesamthöhe (mm): 2.080 mm

Innenbreite (mm): 1.775 mm

Stehhöhe (mm): 1.406 / 2.000-2.030 mm

Radstand (mm): 3.300 mm

Bereifung Serie: 6,5 x 16“ 215/65R16

Bettumbau Sitzgruppe (mm): 1.870 x 1.140 mm

Bett im Aufstelldach (mm): 1.780 x 1.160 mm plus Verlängerung 190 x 1.020 mm

Schlafplätze Anzahl: 2 (4)

Option zulässige Personenzahl mit 3-Pkt.-Gurt: 2 (4)

Option Frischwasserkapazität komplett: 40 l

Abwasserkapazität: 30 l

Gaskartusche: 1 x 2,75 kg

Batteriekapazität: 1 x 75 Ah

Ladegerät: 17 A

Kühlschrank: 42 l (mit Gefrierfach)

Preis ab 53.520 €

Serienausstattung

Basisfahrzeug

• Fahrerairbag und Beifahrerairbag

• ABS / ESP

• Klimaanlage, manuell

• Tempomat

• Elektrische Fensterheber vorne

• Zentralverriegelung mit Fernbedienung

• Radzierblenden

• Fix and go Pannenset

• Fahrerhaussitzbezug im Wohnraum-Polsterstoff

• Stoßfänger vorne und hinten Schwarz

• Lederlenkrad

Aufbau Außen

• Seitenwand- und Deckenisolierung

• Aufstelldach

• Aufbaufarbe Trend Weiß

• Schiebefenster

• Elektrische Trittstufe

Küche

• Kühlschrank, 42 ltr.

• 2-Flamm-Kocher mit Abdeckung

• Arbeitsfläche mit integrierter Spüle

Bad

• Toilettenraum mit integrierter Dusche (nur Duncan 545)

Wohnraum

• Serienpolster Trient

• Ambientebeleuchtung

Installation

• Heizung 4kW (Diesel) (nur Duncan 545)

• Druckwasserpumpe

Elektroversorgung

• FI-Schutzschalter

• Bord-Control-Panel mit Angabe aller wichtigen Funktionen

• 3x 230 V Steckdosen

• 4x 12V Steckdosen

• 3x USB-Steckdose

ALLROUND PAKET „NO LIMITS“

FORD VISION + Paket mit:

Elektrisch verstellbare & einklappbare Außenspiegel

Abblendautomatik

Regensensor vorn

Beheizbare Frontscheibe

Füllstandanzeige der Scheibenwischeranlage

• 130 PS Motor

• Alu-Felgen 16“

• Einparkhilfe/Rückfahrsensor

• Nebelscheinwerfer

• Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz

• Verschiebbare 3 Sitzer Rückbank mit Bettumbau

(DU 545: 2-Sitzer)

• Lackierte Frontstoßstange

• Multimediapaket Ford Custom inkl. DAB

• Außendusche

