Mehr Leistung bedeutet bei Morgan nicht automatisch mehr Radau – sondern vor allem mehr Feinschliff. Mit dem Supersport 400 zeigt die Morgan Motor Company, wie sich traditionelle Roadster-DNA und moderne Hochleistung überraschend harmonisch verbinden lassen. Statt auf brachiale Inszenierung setzt das neue Flaggschiff auf ein intensiveres Fahrerlebnis, bei dem Präzision, Leichtbau und unmittelbares Feedback im Mittelpunkt stehen.

Dass dabei erstmals die 400-PS-Marke fällt, ist fast nebensächlich – entscheidend ist, wie diese Leistung auf die Straße gebracht wird. Gemeinsam mit Technologiepartner BMW entstand ein Antrieb, der Kraft und Kontrolle in ein ausgewogenes Verhältnis bringt und den Charakter des Fahrzeugs konsequent schärft.

Herzstück des neuen Topmodells ist ein Reihensechszylinder von BMW, kombiniert mit einer Achtgang-Automatik von ZF. Das Ergebnis: spontane Leistungsentfaltung und eine Performance, die nicht brachial wirkt, sondern kontrolliert und zugänglich bleibt. Ganz im Sinne der Morgan-DNA, bei der Leichtbau und Balance wichtiger sind als reine PS-Zahlen.

Auch fahrwerksseitig legt der Supersport 400 nach. Ein serienmäßiges Dynamic Handling Pack mit einstellbaren Dämpfern, überarbeiteter Geometrie und optionalem Sperrdifferenzial sorgt für mehr Kontrolle und Präzision – besonders in schnellen Kurven. Gleichzeitig bleibt das Auto alltagstauglich und überraschend gutmütig.

Optisch bleibt Morgan seiner Linie treu, setzt aber gezielte Akzente: neue Lufteinlässe, glänzende Karosserieelemente und leichte 19-Zoll-Schmiederäder schärfen den Auftritt dezent. Innen trifft handwerkliche Tradition auf moderne Materialien wie Alcantara und individuell gestaltete Instrumente – ein Mix, der bewusst analog bleibt, aber technisch auf der Höhe der Zeit ist.

Der Supersport 400 ist jedoch mehr als nur ein neues Modell. Er markiert den Auftakt einer strategischen Expansion: In den kommenden Monaten plant Morgan limitierte Sondermodelle und eine stärkere internationale Präsenz, insbesondere in Europa und den USA.

Unterm Strich ist der Supersport 400 kein radikaler Bruch, sondern eine konsequente Weiterentwicklung. Ein Auto, das zeigt, wie sich klassische Roadster-DNA mit moderner Performance verbinden lässt – und dabei genau den Nerv trifft, den Morgan-Fans erwarten: pur, handgemacht und überraschend schnell.

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MORGAN SUPERSPORT 400 – TECHNISCHE DATEN

PLATTFORM: Aluminium-Verbundplattform der CXV-Generation

LEERGEWICHT: 1.170 kg

GETRIEBE: Achtgang-Automatik

ÜBERSETZUNGEN: 5,25 / 3,36 / 2,17 / 1,72 / 1,32 / 1,00 / 0,82 / 0,64

MOTOR: BMW 3,0-Liter TwinPower Reihensechszylinder-Turbomotor B58 „O1“

MAXIMALE LEISTUNG: 402 bhp (408 PS) (300 kW) bei 6.500 U/min

MAXIMALES DREHMOMENT: 500 Nm bei 1.250 U/min

LEISTUNGSGEWICHT: 344 bhp (348 PS) / Tonne

BESCHLEUNIGUNG (0-100 km/h): 3,6 Sekunden

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT: 290 k

Fotos: Morgan Motor Company