Von Mai bis September 2025 macht die Lexus Club Tour Station in zahlreichen deutschen Städten. Besucherinnen und Besucher können gemeinsam mit dem Team des örtlichen Lexus Forums die Verbindung von Tennis und Automobilkultur erleben. Immer mit dabei ist Mischa Zverev, Tennisprofi und Botschafter der Lexus Club Tour, der sich Zeit nimmt für persönliche Gespräche, seine Erfahrungen teilt und Tipps etwa für mentale Stärke gibt. Los geht es am 16. Mai in München.



Tennis ist mehr als ein Sport – es geht um Leidenschaft und das Streben nach Perfektion. Werte, die auch die DNA von Lexus seit jeher prägen. Als offizieller Automobil- und Platinpartner der ATP Tour begleitet Lexus seit 2023 die internationale Tenniswelt und tritt allein in der laufenden Saison als Sponsor von zwölf ATP-Turnieren in ganz Europa auf. Darüber hinaus erreicht Lexus die Sportfans und die weltweite Tennis-Community auch auf den digitalen und sozialen Plattformen der ATP Tour mit innovativen und ansprechenden Inhalten.

Sein Engagement als Partner der Tennis-Community verstärkt die Premiummarke nun mit der Lexus Club Tour, die von Mai bis September durch die deutschen Tennisvereine zieht. Vor Ort erwartet Tennis- und Autofans ein hochkarätiges Programm: Neben persönlichen Begegnungen und – mit etwas Glück – einer Trainingssession mit Mischa Zverev stehen auch die Fahrzeuge der japanischen Marke – allen voran der vollelektrische Lexus RZ – im Mittelpunkt.

Tennis-Fans können sich ihre Tennisschläger neu bespannen lassen oder bei Mini-Games und verschiedene Aktivitäten ihr Können unter Beweis stellen. Eine zentrale Rolle an diesem Tag spielt zudem die von Lexus und dem örtlichen Lexus Forum gelebte japanische Gastfreundschaft des Omotenashi, die etwa bei einem entspannenden Aufenthalt in der Lexus Lounge erlebbar wird

Die aktuellen Stationen der Lexus Club Tour 2025

16.05.2025 München – Mehr Informationen

18.05.2025 Essen – Mehr Informationen

13.06.2025 Düsseldorf – Mehr Informationen

17.07.2025 Dresden – Mehr informationen

21.07.2025 Kitzbühel – Mehr Informationen

25.07.2025 Saarbrücken – Mehr Informationen

03.08.2025 Köln – Mehr Informationen

15.08.2025 Leipzig – Mehr Informationen

26.09.2025 Frankfurt – Mehr Informationen

Anmeldung empfohlen

Die Teilnahme an den Events der Lexus Club Tour ist kostenfrei. Aufgrund begrenzter Kapazitäten wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es auf der Webseite des örtlichen Lexus Forums.