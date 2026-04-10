KGM Musso EV AWD: SO viel Allrad für DEN Preis? Maxus in Gefahr?

Der neue KGM Musso EV mit Allrad könnte den Markt aufmischen.

Warum? Weil er Dinge kombiniert, die man so bisher kaum bekommt: echten Elektro-Allradantrieb (Option), solide Nutzfahrzeug-Qualitäten gute Straßeneigenschaften – und das zu einem überraschend (relativ) niedrigen Preis.

👉 Los geht’s bei rund 41.990 €, der Allrad liegt bei etwa 45.990 € Und genau hier wird es spannend…

Denn dafür bekommst du:

• Dual-Motor-Allrad mit über 400 PS

• Pick-up mit echter Ladefläche von 1,3 m2 und bis zu 2 Tonnen Anhängelast

• moderne EV-Technik inkl. Rekuperation & Schnellladen

👉 Und jetzt die entscheidende Frage: Wie schlägt er sich gegen den bereits von uns getesteten Maxus Eterron 9 EV?

Warum dieser PickUp so besonders ist? In der Basis wird der Musso EV allein an den Vorderrädern angetrieben.

Der Musso EV AWD ist indes kein klassischer 4×4:

Zwei Elektromotoren (vorne + hinten) → sofortige Kraftentwicklung Intelligenter Allrad (on demand) → fährt so effizient wie ein Fronttriebler und schaltet Allrad nur bei Bedarf

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Warum wir den Preis für günstig empfinden? Elektro-Pick-ups sind bisher selten und teuer. Der KGM Musso EV ist etwa 20.000 Euro günstiger als der Maxus Eterron 9.

👉 Unser Fazit über den Elektro-Pickup aus Korea mit seiner langen Garantie (5 Jahre) könnte einige überraschen… Wir sind auf deine Meinung gespannt.