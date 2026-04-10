KGM Musso EV AWD: SO viel Allrad für DEN Preis? Maxus in Gefahr?
Der neue KGM Musso EV mit Allrad könnte den Markt aufmischen.
Warum? Weil er Dinge kombiniert, die man so bisher kaum bekommt: echten Elektro-Allradantrieb (Option), solide Nutzfahrzeug-Qualitäten gute Straßeneigenschaften – und das zu einem überraschend (relativ) niedrigen Preis.
👉 Los geht’s bei rund 41.990 €, der Allrad liegt bei etwa 45.990 € Und genau hier wird es spannend…
Denn dafür bekommst du:
• Dual-Motor-Allrad mit über 400 PS
• Pick-up mit echter Ladefläche von 1,3 m2 und bis zu 2 Tonnen Anhängelast
• moderne EV-Technik inkl. Rekuperation & Schnellladen
👉 Und jetzt die entscheidende Frage: Wie schlägt er sich gegen den bereits von uns getesteten Maxus Eterron 9 EV?
Warum dieser PickUp so besonders ist? In der Basis wird der Musso EV allein an den Vorderrädern angetrieben.
Der Musso EV AWD ist indes kein klassischer 4×4:
Zwei Elektromotoren (vorne + hinten) → sofortige Kraftentwicklung Intelligenter Allrad (on demand) → fährt so effizient wie ein Fronttriebler und schaltet Allrad nur bei Bedarf
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Warum wir den Preis für günstig empfinden? Elektro-Pick-ups sind bisher selten und teuer. Der KGM Musso EV ist etwa 20.000 Euro günstiger als der Maxus Eterron 9.
👉 Unser Fazit über den Elektro-Pickup aus Korea mit seiner langen Garantie (5 Jahre) könnte einige überraschen… Wir sind auf deine Meinung gespannt.
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.