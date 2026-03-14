Der aktuell einzige Elektro-Pickup in Deutschland! Maxus eTerron 9 im Test
Der neue Maxus eTerron 9 ist aktuell der einzige vollelektrische Pickup, der offiziell in Deutschland angeboten wird.
In diesem Review schauen wir uns an, was der große Elektro-Pickup wirklich kann:
– Wie fährt sich der Maxus eTerron 9 im Alltag?
– Wie viel Platz bieten Ladefläche und Frunk?
-Und ist ein elektrischer Pickup wirklich eine Alternative zu Diesel-Arbeitstieren?
Der eTerron 9 kommt mit Allradantrieb, kraftvoller Leistung und moderner Technik. Maxus (eine Marke von SAIC) will zeigen, dass auch ein Pickup elektrisch funktionieren kann.
Was meint ihr: Hat der Elektro-Pickup in Deutschland eine Chance?
Wichtigste Wettbewerber:
Elektro-Pickups weltweit • Tesla Cybertruck • Isuzu D-Max EV • Rivian R1T • GMC Hummer EV
Elektro-Pickup für Europa (kommend) • Isuzu D‑Max EV (kommt wohl in 2026 nach Europa). • Toyota Hilux BEV (soll noch in 2026 an den Start gehen)
Klassische Diesel-Pickup Konkurrenz • Ford Ranger • Toyota Hilux
Technische Daten – Maxus eTERRON 9
Reichweite (WLTP): bis zu 430 km Allradantrieb
Luftfederung Batteriekapazität kWh 102
Maximale Leistung vorn / hinten kW/PS: 125 (170) / 200 (272)
Max. zulässiges Gesamtgewicht kg 3.500
Max. Anhängelast kg 3.500 / 750 Max.
Zuggesamtgewicht kg 6.500
Höchstgeschwindigkeit km/h 190
Beschleunigung 0 – 100 km/h Sekunden 5,8
Abmessungen (L x B x H) mm 5.500 x 1.997 x 1.874
Abmessungen
Ladefläche (L x B x H) mm 1.561 x 1.500 x 535
Radstand mm 3.300
Rampenwinkel – 20°
Wendekreis m 13,3
Ladezeit
Wechselstrom (AC) 5 bis 100 % (dreiphasig): Stunden ca. 12 Ladezeit
Gleichstrom (DC) 20 bis 80 %: Minuten ca. 42
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.