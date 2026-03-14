Der aktuell einzige Elektro-Pickup in Deutschland! Maxus eTerron 9 im Test

Der neue Maxus eTerron 9 ist aktuell der einzige vollelektrische Pickup, der offiziell in Deutschland angeboten wird.

In diesem Review schauen wir uns an, was der große Elektro-Pickup wirklich kann:

– Wie fährt sich der Maxus eTerron 9 im Alltag?

– Wie viel Platz bieten Ladefläche und Frunk?

-Und ist ein elektrischer Pickup wirklich eine Alternative zu Diesel-Arbeitstieren?

Der eTerron 9 kommt mit Allradantrieb, kraftvoller Leistung und moderner Technik. Maxus (eine Marke von SAIC) will zeigen, dass auch ein Pickup elektrisch funktionieren kann.

Was meint ihr: Hat der Elektro-Pickup in Deutschland eine Chance?

Wichtigste Wettbewerber:

Elektro-Pickups weltweit • Tesla Cybertruck • Isuzu D-Max EV • Rivian R1T • GMC Hummer EV

Elektro-Pickup für Europa (kommend) • Isuzu D‑Max EV (kommt wohl in 2026 nach Europa). • Toyota Hilux BEV (soll noch in 2026 an den Start gehen)

Klassische Diesel-Pickup Konkurrenz • Ford Ranger • Toyota Hilux

Technische Daten – Maxus eTERRON 9

Reichweite (WLTP): bis zu 430 km Allradantrieb

Luftfederung Batteriekapazität kWh 102

Maximale Leistung vorn / hinten kW/PS: 125 (170) / 200 (272)

Max. zulässiges Gesamtgewicht kg 3.500

Max. Anhängelast kg 3.500 / 750 Max.

Zuggesamtgewicht kg 6.500

Höchstgeschwindigkeit km/h 190

Beschleunigung 0 – 100 km/h Sekunden 5,8

Abmessungen (L x B x H) mm 5.500 x 1.997 x 1.874

Abmessungen

Ladefläche (L x B x H) mm 1.561 x 1.500 x 535

Radstand mm 3.300

Rampenwinkel – 20°

Wendekreis m 13,3

Ladezeit

Wechselstrom (AC) 5 bis 100 % (dreiphasig): Stunden ca. 12 Ladezeit

Gleichstrom (DC) 20 bis 80 %: Minuten ca. 42