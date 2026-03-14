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Der aktuell einzige Elektro-Pickup in Deutschland! Maxus eTerron 9 im Test

14. März 2026
|In Clips, E-Mobil, Elektromobilität, Fahrberichte, SAIC
|Von Dr. Friedbert Weizenecker

Der neue Maxus eTerron 9 ist aktuell der einzige vollelektrische Pickup, der offiziell in Deutschland angeboten wird.

In diesem Review schauen wir uns an, was der große Elektro-Pickup wirklich kann:

– Wie fährt sich der Maxus eTerron 9 im Alltag?

– Wie viel Platz bieten Ladefläche und Frunk?

-Und ist ein elektrischer Pickup wirklich eine Alternative zu Diesel-Arbeitstieren?

Der eTerron 9 kommt mit Allradantrieb, kraftvoller Leistung und moderner Technik. Maxus (eine Marke von SAIC) will zeigen, dass auch ein Pickup elektrisch funktionieren kann.

Was meint ihr: Hat der Elektro-Pickup in Deutschland eine Chance?

Maxus eTerron 9

Wichtigste Wettbewerber:

Elektro-Pickups weltweit • Tesla Cybertruck • Isuzu D-Max EV • Rivian R1T • GMC Hummer EV

Elektro-Pickup für Europa (kommend) • Isuzu D‑Max EV (kommt wohl in 2026 nach Europa). • Toyota Hilux BEV (soll noch in 2026 an den Start gehen)

Klassische Diesel-Pickup Konkurrenz • Ford Ranger • Toyota Hilux

Technische Daten – Maxus eTERRON 9

Reichweite (WLTP): bis zu 430 km Allradantrieb

Luftfederung Batteriekapazität kWh 102

Maximale Leistung vorn / hinten kW/PS: 125 (170) / 200 (272)

Max. zulässiges Gesamtgewicht kg 3.500

Max. Anhängelast kg 3.500 / 750 Max.

Zuggesamtgewicht kg 6.500

Höchstgeschwindigkeit km/h 190

Beschleunigung 0 – 100 km/h Sekunden 5,8

Abmessungen (L x B x H) mm 5.500 x 1.997 x 1.874

Abmessungen

Ladefläche (L x B x H) mm 1.561 x 1.500 x 535

Radstand mm 3.300

Rampenwinkel – 20°

Wendekreis m 13,3

Ladezeit

Wechselstrom (AC) 5 bis 100 % (dreiphasig): Stunden ca. 12 Ladezeit

Gleichstrom (DC) 20 bis 80 %: Minuten ca. 42

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elektrischer Pick-up MAXUS eTERRON 9 SAIC
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Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker

Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.

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