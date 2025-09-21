Der Maxus T60 Max will Europas Pick-up-Markt aufmischen. Viel Ausstattung zum erstaunlich gutem Preis. Ist der Pritschenwagen tatsächlich ein Preisbrecher?

Wir zeigen euch: • Wie viel Pick-up man fürs Geld bekommt (Extras und Technik) • Fahrverhalten und Alltagstauglichkeit • Vergleich mit etablierten Konkurrenten wie Ford Ranger & Toyota Hilux, KGM Musso

👉 Unser ehrlicher Eindruck zum Maxus T60 Max, der günstiger ist als gedacht. Schreibt uns in die Kommentare, ob der T60 Max für euch eine Alternative wäre!

