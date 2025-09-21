Maxus T60 Max (2025) im Test – Der Preisbrecher unter den Pick-ups?
Der Maxus T60 Max will Europas Pick-up-Markt aufmischen. Viel Ausstattung zum erstaunlich gutem Preis. Ist der Pritschenwagen tatsächlich ein Preisbrecher?
Wir zeigen euch: • Wie viel Pick-up man fürs Geld bekommt (Extras und Technik) • Fahrverhalten und Alltagstauglichkeit • Vergleich mit etablierten Konkurrenten wie Ford Ranger & Toyota Hilux, KGM Musso
👉 Unser ehrlicher Eindruck zum Maxus T60 Max, der günstiger ist als gedacht. Schreibt uns in die Kommentare, ob der T60 Max für euch eine Alternative wäre!
#MaxusT60Max #Preisbrecher #Pickup #Autotest #ChinaAuto #DerAutotester #Auto2025 #PickUpTruck #fordranger #toyotahillux
Dr. Friedbert Weizenecker
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.