Der Kangoo von Allianzpartner Renault löst als NV250 bei Nissan den NV200 ab. Der in zwei Längen und mit drei verschiedenen Motorisierungen erhältliche Badge-Engineering-Kastenwagen ist zu Preisen ab 18 490 Euro bestellbar. Er ist als Zwei- und als Dreisitzer erhältlich. Später folgt der NV250 als Doppelkabine. Basistriebwerk ist der 1,5-Liter-Diesel dCi80 mit 80 PS (59 kW). Die beiden weiteren Leistungsstufen liefern 95 PS (70 kW) und 115 PS (85 kW).

Den 4,30 Meter langen Kastenwagen L1 (Radstand: 2,70 m) bietet Nissan in zwei Gewichtsklassen mit 2,0 und 2,1 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht an, der 37 Zentimeter längere L2 (Radstand: 3,08 m) hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,2 Tonnen. Die maximale Nutzlast beträgt je nach Variante zwischen 585 und 719 Kilogramm.

Neben der Basisversion Pro gibt es den NV250 in der Ausstattung Comfort (ab 20 930 Euro netto). ampnet

Foto: Nissan