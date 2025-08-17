Der Jeep Wrangler Rubicon ist eine Legende im Gelände – aber was passiert, wenn man ihn in die Stadt schickt? Mit seinem Plug-in-Hybrid-Antrieb (4xe) soll er modern und alltagstauglich sein. Klingt gut – doch die Realität sieht anders aus.

Riesig, unübersichtlich, kaum Komfort beim Rangieren

Strom im Stadtverkehr schnell leer

Parkhäuser und enge Straßen? Ein Albtraum

Natürlich bleibt der Jeep Wrangler im Gelände einer der besten Offroader, die man kaufen kann. Aber: Für die Stadt ist der Wrangler Rubicon PHEV schlichtweg die falsche Wahl. 👉 Im Video zeige ich, warum der Wrangler 4xe zwar ein genialer Abenteurer ist – aber als City-SUV für mich als Boomer versagt.

Technische Daten: Jeep Wrangler Rubicon 4xe Plug-in-Hybrid

Motor: 2,0-Liter-Turbo-Benzinmotor mit 200 kW (272 PS) und 400 Nm Drehmoment

Elektromotor: 107 kW (145 PS) Systemleistung: 280 kW (380 PS)

Maximales Drehmoment: 637 Nm Getriebe: 8-Gang-Automatik

Antrieb: Allradantrieb

Beschleunigung (0-100 km/h): 6,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Verbrauch (kombiniert, laut Hersteller): 3,5 – 4,1 Liter/100 km

Elektrische Reichweite (WLTP): 40-50 km

Batteriekapazität: 17,3 kWh

Ladeleistung: 7,2 kW

Abmessungen:

Länge: 4,88 Meter (4xe) Breite: 1,89 Meter Höhe: 1,84 Meter (4xe)

Radstand: 3,01 Meter (4xe)

Bodenfreiheit: 25 cm

Watttiefe: 76 cm

Preis: ab 83.500 Euro (Rubicon)