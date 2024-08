Ganz easy: Vom Transporter zum Camper | In Nissan, Reisemobile In News | Von Von Redaktion/cwe

Neuer Nissan Interstar mit Wohnmodul von PlugVan

Auf dem Caravan Salon zeigt Nissan erstmals den neuen Interstar. Nissan hat seinen neuesten Transporter mit einem flexiblen Camper-Modul des Umbaupartners PlugVan ausgestattet. Durch die Modulbaulösung lässt sich das Fahrzeug mit wenigen Handgriffen in einen Campervan umrüsten. Dank anderer Module, etwa dem Werkstattmodul, kann es aber auch als leichtes Nutzfahrzeug im Handwerk eingesetzt werden. Ein integriertes Fahrwerk hilft beim Modulwechsel, sodass das Be- und Entladen zum Kinderspiel werden soll.

Das Wohnmodul von PlugVan bietet ein Bett für zwei Personen sowie zahlreiche Fächer und Stofftaschen, um Töpfe, Geschirr und Kleidung unterzubringen. Der Küchenblock ist höhenverstellbar und hat eine integrierte Spüle. Im Modul sind mehrere Wasseranschlüsse installiert, die sich beispielsweise dafür eignen, Geschirr zu spülen oder draußen am Heck schmutzige Schuhe abzuwaschen. Für ausreichend Wasser sorgen zwei Tanks für Frisch- und Grauwasser mit je 43 Litern. Darüber hinaus gibt es zahlreiche, individuell konfigurierbare Ausstattungsmerkmale, darunter ein separates Bad-Modul, eine Kühlbox, eine größere Zusatzbatterie, ein Solar-Modul und die Farbe des Sitzpolsters sowie des Holzdekors lässt sich auswählen.

Durch das Hubdach verfügt das Fahrzeug über eine bequeme Stehhöhe, und eine Sofa-Lounge sorgt zusammen mit einem großen Panoramafenster für eine gemütliche Wohnatmosphäre. Das Fenster, das sich am Heck des Moduls befindet, kann nach oben ausgeklappt werden und verlängert so das Dach – gerade bei Regen ein praktisches Feature. Die LED-Beleuchtung im Wohnraum sorgt auch in der dunkleren Jahreszeit für ausreichend Licht, um es sich im Inneren bequem zu machen.

Der neue Nissan Interstar ist bereits ab der Grundausstattung mit einer Vielzahl an Sicherheitssystemen ausgerüstet. Dazu zählen ein Notbremsassistent, ein Müdigkeitswarner und ein Reifendruck-Kontrollsystem. Das zukunftsweisende 1-Box-Bremssystem sorgt für eine ideale Bremsleistung, unabhängig vom Fahrzeuggewicht.

