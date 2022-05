Jeep Compass e-Hybrid (2022) – Mild- oder Plug-in-Hybrid? Welcher passt zu mir?￼

Jeep möchte innerhalb der nächsten beiden Jahre keine reinen Verbrenner mehr anbieten. Das ist bei einer Marke, die stark für Geländewagen und SUVs steht, eine Herausforderung. Aber die Politik und ihre auf ökologischen Ziele bedachten Vorgaben, scheinen diesen Weg unausweichlich zu machen. Anfang 2023 soll sogar ein rein elektrisch angetriebenes Jeep SUV anrollen.

Aber nun kommt zunächst das auf den urbanen Einsatz hin konzipierte Kompakt-SUV Compass mit einem E-Hybrid-Antrieb auf den Markt. Wir konnten den 4,40 langen Italiener bereits fahren. Dabei war unser erste Ziel herauszuarbeiten, wer mit diesem Antrieb besser bedient ist, und wer mit dem Plug-in-Hybrid-Antrieb die für ihn bessere Wahl trifft.

Der Jeep Compass hat Mitte des vergangenen Jahres, anlässlich des 80. Jubiläums der Marke, ein Facelift erhalten, das nicht zuletzt im Innenraum zu wertigeren Materialien und zu intuitiverer Bedienung geführt hat. Dazu haben wir einen Fahrbericht erstellt und auch ein Video veröffentlicht, das ich bei dieser Gelegenheit gern empfehle. Denn auf ihm baut unser heutiger Bericht auf. Man sollte ja nicht mit Wiederholungen langweilen.

Doch nun zum E-Hybrid-Antrieb im Compass (2022). Hier arbeiten ein 1,5 Liter Turbo-Benziner und ein 48 Volt-E-Motor zusammen. Der Verbrenner kann bis zu 130 PS und 240 Newtonmeter Drehmoment beisteuern, der Elektro-Motor bis zu 22 PS und 135 Newtonmeter. Die Kraft der zwei Herzen wird mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ausschließlich an die Vorderräder geleitet, eine Allrad-Version dieses Antriebs wird nicht angeboten. Die Preise für den Jeep Compass mit diesem E-Hybrid-System starten bei 39.600 Euro.

Jeep gibt als WLTP-Verbrauch 5,7 bis 6 Liter an. Dieser Wert liegt in etwa 15 Prozent unter dem des reinen Benziners. Der Verbrauch mit dem E-Hybrid auf unserer Testfahrt lag bei realistischen 8 Litern. Ein akzeptabler Wert für ein 1,6 Tonnen schweres und hohes SUV. In etwa 10 Sekunden erreicht man aus dem Stand Tempo 100. Bei 193 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig.

Das System entscheidet beim Fahren selbsttätig, welcher Antrieb genutzt wird. Dabei kann der E-Motor zum Reduzieren des Verbrauchs oder auch zum boosten Einsatz finden. Das System nutzt dazu den Strom, der aus dem Bremsen oder verlangsamen des Tempos gespeichert wird. Ein Laden aus der Steckdose ist nicht möglich. Der Antrieb funktionierte auf unserer Testfahrt tadellos. Wir hatten nicht das Gefühl, mit zu wenig Kraft unterwegs zu sein. Es steht aber nur ein automatischer Fahr-Modus zur Verfügung.

Der Compass mit dem Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) kann bis zu 47 Kilometer rein elektrisch gefahren werden und über die Steckdose, eine Wallbox oder eine Ladesäule mit Strom versorgt werden. Der Fahrer kann darauf Einfluss nehmen und bei zurückhaltender Fahrweise überwiegend rein elektrisch fahren. Allerdings ist er dabei auf die notwendigen Lademöglichkeiten angewiesen. Laternenparker werden da kaum glücklich werden. Auch wer überwiegend lange Strecken zurücklegen muss, wird sich wohl eher zum E-Hybrid hingezogen fühlen, weil er hier mit niedrigeren Verbrauchswerten glänzen kann.

Wer aber über Nacht regelmäßig eine Lademöglichkeit zur Verfügung hat und nur selten sehr lange Strecken fährt, der wird mit dem PHEV Compass besser bedient sein. Nicht zuletzt, weil er aktuell durch die Umweltprämie im Preis sogar signifikant unter dem E-Hybrid zu haben. Jeep garantiert bei einer Bestellung vor dem 31. Mai eine Auslieferung vor dem Jahresende, was die Prämie in Höhe von ca. 7.000 Euro sichert. Dieser Betrag kann vom Listenpreis in Höhe von mindestens 44.100 Euro abgezogen werden. Ich finde, das ist ein richtig guter Deal für Menschen, die sich vor Ende Mai zum Neuwagenkauf entscheiden können.

Technische Daten:

Jeep Compass e-Hybrid S

Motor: Vierzylinder mit Turboaufladung.

Hubraum: 1.469 ccm

Leistung: 96 kW / 130 PS

Max. Drehmoment: 240 Nm ab 1.500 U/min

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 10,0 Sek

Höchstgeschwindigkeit: 193 km/h

Normverbrauch: 5,7 Liter / 100 km / 129 g CO2

Leergewicht: 1.575 kg

Preis: ab 39.600 Euro

