Hyundai Santa Fe (2021) – Großes SUV aus Fernost mit viel Technik und solider Qualität

Koreanisches SUV bietet viel Raum in Kombination mit moderner Technik und solider Qualität



Der Hyundai Santa Fe zählt zu den großen SUVs. Unter den Wettbewerbern steht der VW Touareg ganz oben auf der Liste. Er kostet mit seinem 231 PS-Verbrenner-Antrieb ab 63.410 Euro. Der Santa Fe startet bei 42.900 Euro. Unser Testwagen mit dem 230 PS leistenden Hybrid-Antrieb, Allrad-Antrieb und umfassender „Prime“-Ausstattung steht mit 56.650 Euro in der Liste. Dafür bekommt man ein klassisch gezeichnetes, wirklich geräumiges SUV, mit dem man über eine Option bis zu 7 Personen befördern kann.

Hyundai Santa Fe (2021)

Der Hybrid Antrieb mit seinem 1,6 Liter-Benziner und dem im Getriebe verbauten 44 kW leistenden E-Motor hat sich auf unseren Testfahrten mit günstigen 7,4 Litern (Norm-Wert: 6,1 Liter) begnügt, wobei wir eher gelassen, als dynamisch unterwegs gewesen sind. Auf einer langen Autobahnfahrt lag unser Tempo stets im Bereich um 130 Km/h. Mit diesem Verbrauch kann der Santa Fe Hybrid eine sinnvolle Alternative für Menschen sein, die keinen Diesel wollen.

Die Kraft des Antriebssystems wird über eine 6-Gang-Automatik im Testwagen (Option) an alle 4 Räder geleitet. Aus dem Stand beschleunigt der Santa Fe Hybrid in 8,4 Sekunden auf Tempo 100. Als maximale Geschwindigkeit stehen 187 Stundenkilometer in den Papieren. Die Abstimmung des Fahrwerks dieses großen SUVs ist gelungen, sie passt bestens zu den Ansprüchen der Europäer. Dabei würde wir den Santa Fe eher komfortabel und bequem beschreiben, als sportlich. Gut so, denn das passt in unseren Augen besser zu den potenziellen Käufern.



Der Hybrid kann eine Alternative zum Diesel sein

Auch die Komfort- und Sicherheitsfeatures im Santa Fe müssen sich nicht von denen der europäischen Konkurrenz verstecken. So wird der Tot-Winkel-Bereich per Kamera erfasst und beim Blinken in das Display hinter dem Lenkrad eingeblendet. Der Abstandsregeltempomat kann (Option) auch die Daten aus dem Navi nutzen. So verlangsamt der Santa Fe selbsttätig etwa vor einem Kreisverkehr und zieht das Tempo danach wieder auf die zulässige Geschwindigkeit an. Das erleichtert dem Fahrer die Arbeit, sorgt auch für ein Plus an Sicherheit und vermeidet Strafzettel wegen zu hohen Tempos. Zur Sicherheit trägt auch ein System bei, das warnt, wenn ein Mitfahrer (so etwa Kinder) auf der 2. Reihe aussteigen möchte, ohne herannahenden Verkehr zu berücksichtigen. Auch wenn man den Schlüssel im Auto liegen lässt, warnt das Auto. Im Fall eines Unfalls aktiviert das Auto selbsttätig einen Notruf



5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung



Die Sitze im Santa Fe geben besten Halt und sind bequem. Teil der Ausstattung des Testwagens sind beheiz- und belüftbare Sitze (Teil des Komfort-Pakets). Ein 10,25 Zoll Touchscreen stellt die wesentlichen Infos dar. Das Navi verwendet aktuelle Online-Daten. So muss es sein! Das Smartphone lässt sich kabellos laden. Apple CarPlay und Android Auto sind ebenfalls verfügbar. 10 Lautsprecher sorgen auf Wunsch für Musikgenuss im koreanischen SUV. Auch vor den Rücksitzen steht bis zu 3 Mitfahrern ausreichend Fuß- und Kopfraum zur Verfügung. Viel Platz ist auch für das Gepäck, hier stehen, je nach Stellung der Sitzlehnen, zwischen 634 und beachtlichen 1.900 Liter im klar geschnittenen Gepäckabteil bereit.

Seit 2009 wird der Hyundai Santa Fe zusammen mit seinem koreanischen Schwestermodell Pyeonghwa Ppeokkugi 4WD im tschechischen Nošovice produziert.

Fazit

Der Hyundai Santa Fe ist gelungen. Was ist Koreaner in den letzten Jahren auf die Räder stellen, ist dem Wettbewerb gewachsen. Solide Verarbeitung, gute Materialien, eine ausgesprochen intuitive Bedienbarkeit und moderne Technik machen den Santa Fe attraktiv. Das gilt auch für den Preis. So kostet ein in etwa vergleichbarer VW Touareg runde 15.000 Euro mehr. Dabei bietet der Hyundai 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Klar, das Image eines Hyundais ist noch immer nicht das eines VW oder Audi. Also braucht sein Käufer ein gutes Standing.

Technische Daten

Motorisierung: 1,6 l 4-Zylinder

Motorleistung: 169 kW/230 PS Maximales Drehmoment 350 Nm. Hubraum: 1.598 ccm

Anhängelast: 1.650 kg Dachlast: 100 kg

Elektromotor:

Max. Leistung 44 kW (60 PS) Maximales Drehmoment 264 Nm bei 1600 Batterie 1,5 kWh Fahrzeuggewicht: 1.871 kg Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WPLT) 6,1 l/100 km

CO2-Emissionen (WLTP) 139 g/km

Beschleunigung 0 – 100 km/h 9,1 s

Höchstgeschwindigkeit 187 km/h

Emissionsklasse Euro 6d Tankinhalt 67 Liter

Kofferraumvolumen 571 l – 1649 l

Länge 4785 mm

Breite 1900 mm Höhe mit Dachreling 1710 mm

Radstand 2765 mm

Kleinster Wendekreisdurchmesser 11.4 m

Preis: ab 56.650 Euro

