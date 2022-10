Genesis Electrified GV70 – in 18 Minuten auf 80 Prozent

Elektrifizierter Genesis GV70 SUV: Sportliches Premium-Mittelklasse-SUV mit Allradantrieb und bis zu 455 Km Reichweite

Den Genesis GV70 gibt es mit drei Verbrenner-Antrieben und ab sofort auch als reinen Stromer. Zwei Elektromotoren mit einer Systemleistung von 360 kW und einem Drehmoment von 700 Newtonmetern treiben das koreanische sportliche SUV an. Die Kraft wird an die Vorder- und an die Hinterachse mit jeweils 180 kW Leistung und 350 Newtonmetern Drehmoment verteilt.

Für zusätzliche Performance sorgt der Boost-Button. Wenn man ihn drückt, werden für 10 Sekunden weitere 20 kW pro Motor bereitgestellt. So kommt eine Systemleistung von 360 kW (490 PS) und eine Beschleunigung von 4,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zustande. Die Höchstgeschwindigkeit wird bei 235 km/h erreicht. Ohne die Boost-Funktion schafft er Genesis GV70 den Sprint in 4,8 Sekunden. Für eine immer angepasste Straßenlage sorgt das elektronisch gesteuerte adaptive Fahrwerk. Mit Hilfe einer Frontkamera erkennt die elektronische Fahrwerkregelung Preview ECS vorausschauend den Fahrbahnzustand und passt dabei selbstständig die Federung an. So sind der Ausgleich von Schlaglöchern oder Fahrbahnschwellen eine Leichtigkeit für den koreanischen Stromer.

Die Kamera scannt dabei die vorausliegende Straßensituation und liefert diese Infos an die elektronisch geregelte Federung, die sich auf Basis dieser Daten blitzschnell anpasst. In Kombination mit dem „Disconnector Actuator System“ ist so auch ein nahtloser Wechsel von Allrad zu 2 Rad Antrieb möglich. Das sorgt für ein komfortables Dahingleiten und für geringeren Verbrauch. Das Performance SUV ist zusätzlich mit modernen EV-Features ausgestattet: E-Terrain Modus, Wärmepumpe, regenerative Bremsfunktion und One-Pedal-Drive machen ihn zum effizienten Begleiter.

Zwei Ausstattungslinien für den deutschen Markt

Für den deutschen Markt sind zwei Ausstattungslinien verfügbar: Der „EV-Look“ ohne Boost Modus und die „Sport-Line“ mit dem Boost-Performance-Feature. Auch der elektrifizierte Genesis GV70 trägt die edlen Genesis-Merkmale wie den großen Crest-Grill, hier im EV-Design – hier mit mit versteckter Ladeklappe, doppelstöckige Quad-LED-Scheinwerfer, den coupéhaften Dachverlauf und die 20-Zoll-Räder – hier im speziellen Stromer Look. Der GV70 ist 4,72 Meter lang, 1,99 Meter breit und 1,63 Meter hoch, der Radstand wird mit 2,88 Meter angegeben. Im Kofferraum finden 503 bis 1.678 Liter Gepäck Platz.

Laden mit 400 oder 800 Volt

Der Genesis GV70 EV ist mit einem Multi-Schnell-Ladesystem ausgestattet. So sind Ladevorgänge mit 400 Volt und auch mit 800 Volt möglich. Eine Schnellladung mit bis zu 350 kW ist so in 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent möglich. Auch das Laden von externen Geräten mit der Funktion „Vehicle-to-Load“ und einer Ladeleistung von bis zu 3,6 kW ist möglich. Die Reichweite gibt Genesis mit bis zu 455 Kilometern an. Den Verbrauch nach WLTP mit 19,2 Kilowattstunden.

Interieur wahlweise aus recycelten Materialien

Das helle Interieur bedient sich wahlweise an nachhaltigen und recycelten Materialen oder optional an Nappa-Leder. Ambiente Beleuchtung, Massage-Funktion und eine aktive Geräuschkontrolle machen den GV70 zum hochwertigen Langstreckenbegleiter. Das 14,5 Zoll Touchscreen des Infotainment-Systems und die digitale 8-Zoll-Instrumententafel zeigen gestochen scharfe Darstellungen. Gegen Aufpreis wächst das Instrumenten-Display auf 12,3 Zoll und bietet optional eine 3D-Funktion sowie ein Head-up-Display. Moderne Assistenzsysteme machen das elektrifizierte Korea-SUV zum smarten Allrounder. Selbst Over-the-air-Updates sind möglich.

Last but not least, wird das moderne Fahrzeugkonzept von einer App abgerundet. Durch sie werden unter anderem Connected-Services als rundum Kundenbetreuung angeboten. Genesis bietet eine 5 Jahres-Garantie. Im Kaufpreis beinhaltet sind die Inspektionen mit einem Bring- und Abholservice innerhalb der ersten 5 Jahre bzw. bis maximal 75.000 Kilometern Laufleistung. Die Preise für den elektrischen GV70 starten bei 67.300 Euro. Wettbewerber für den GV 70 EV sind u. a. der Mercedes EQC sowie der BM iX3.

Technische Daten

Genesis GV70 Electrified Sport

Leistung: 360 KW/490 PS

Drehmoment: 700 Nm

Antrieb: Allrad

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,2 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h

Reichweite: 455 Km

Batteriekapazität 77,4 KWH

Ladeanschluss Type 2

Ladeleistung 11 kW AC

Ladezeit 8 Stunden

Nutzbare Batteriekapazität: 74,0 kWh

Schnellladeanschluss 233 kW DC

Schnellladezeit 18 Minuten

Schnellladegeschwindigkeit 860 km/h

Reichweite: 455 km (WLTP)

Länge 4715 mm/ Breite 1910 mm/ Höhe 1630 mm

Leergewicht 2310 kg

Kofferraumvolumen: 503 l/1678 l

Dachlast: 100 l

Anhängelast: 750/1800 Kg

Grundpreis: ab 67.300 Euro

