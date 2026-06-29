Geely E5 Premiere – Der Kia EV4 Konkurrent überrascht auf ganzer Linie!

Der neue Geely E5 feiert seine Premiere in der Europa-Zentrale in Raunheim bei Frankfurt – und wir konnten den neuen Elektro-SUV bereits aus nächster Nähe erleben und erfahren!

Ist der Geely E5 der Geheimtipp unter den Elektro-SUVs? Mit modernem Design, hochwertigem Innenraum, viel Platz und aktueller Technik nimmt er den Kia EV4 direkt ins Visier. Doch kann der chinesische Newcomer den etablierten Konkurrenten tatsächlich übertreffen?

In diesem Video zeigen wir euch die ersten Fahreindrücke, das Interieur, die wichtigsten technischen Daten und verraten, warum der Geely E5 für viele E-Auto-Interessenten eine echte Überraschung werden könnte.

👉 Würdet ihr euch für den Geely E5 oder eher für den den Kia EV4 entscheiden? Schreibt eure begründete Meinung in die Kommentare!