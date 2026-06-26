Mit einer beeindruckenden Modelloffensive und einem klaren Bekenntnis zum klassischen Autohandel startet der Konzern jetzt in Deutschland. Geely ist gekommen um zu bleiben, das wird im Rahmen von Pressekonferenz und Produktvorstellung deutlich.

Wer bei chinesischen Automobilherstellern noch an kurzfristige Import-Abenteuer oder billige Kopien denkt, hat die letzten Jahre verschlafen. Mit dem offiziellen Marktstart von Geely Auto in Deutschland wird das deutlicher denn je. Statt digitalem Direktvertrieb setzt Geely auf lokale Präsenz mit im Markt bereits etablierten Händlern. das Prinzip. Zudem wird Gelee bereits im laufenden Jahr eine Produktion in Spanien aufsetzen, so verlautet es aus gut informierten Kreisen. Das dürfte den Kunden den Schritt, ein Auto der chinesischen Marke zu erwerben deutlich erleichtern, weil so ein Großteil der Wertschöpfung in Europa entstehen wird. Für Geely hat das den großen Vorteil, Zölle zu vermeiden und schneller auf die hiesigen Marktanforderungen reagieren zu können.

Entwickelt in Raunheim, zu Hause auf der Autobahn

Über die Forschungsorganisation Geely Technology Europe (GTEU) vernetzt der Konzern seine Engineering-Standorte in Göteborg, Coventry und – genau – im hessischen Raunheim. Zusammen mit einem Design-Studio in Mailand stimmen europäische Ingenieure Fahrwerk, Lenkung, Infotainment und Assistenzsysteme exakt auf das ab, was deutsche Autofahrer erwarten: Präzision bei Tempo 130 (und darüber hinaus), knackiges Handling und ein digitales Ökosystem, das sich dank Over-the-Air-Updates ständig weiterentwickelt.

Das Start-Duo: Strom oder Hybrid? Sie haben die Wahl.

Zum Händlerstart rollen zwei Modelle auf den Hof, die genau ins Herz des heiß umkämpften Kompakt- und Mittelklasse-SUV-Segments zielen:

Geely E5: Das vollelektrische Zugpferd. Er steht als erster auf der neuen, milliardenschweren GEA-Plattform (Global Energy-efficient Architecture). An Bord ist die sogenannte Short Blade Battery – eine Kobalt- und nickelfreie LFP-Zelle, die auf extreme Langlebigkeit (bis zu einer Million Kilometer!) und maximale thermische Sicherheit getrimmt ist. Den E5 gibt es ab 42.990 Euro.

Das vollelektrische Zugpferd. Er steht als erster auf der neuen, milliardenschweren GEA-Plattform (Global Energy-efficient Architecture). An Bord ist die sogenannte Short Blade Battery – eine Kobalt- und nickelfreie LFP-Zelle, die auf extreme Langlebigkeit (bis zu einer Million Kilometer!) und maximale thermische Sicherheit getrimmt ist. Den E5 gibt es ab 42.990 Euro. Geely Starray EM-i: Für alle, die die Flexibilität eines Hybriden schätzen. Dank der SEA-S Super Electric Hybrid Technologie schafft das SUV bis zu 136 Kilometer (nach WLTP) rein elektrisch im Pendler-Alltag. Geht es in den Urlaub, knackt die Gesamtreichweite locker die 1.000-Kilometer-Marke. Der Starray wird zum Marktstart 37.990 Euro in der bereits gut ausgestatteten Basis-Variante kosten. Als spannendes Leasing Angebot werden 149 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 48 Monaten und bis zu 10.000 Kilometer Laufleistung ausgerufen. Leasing könnte für all die potenziellen Kunden eine sinnvolle Lösung sein, die sich um die Entwicklung der Restwerte sorgen.

Und das ist erst der Anfang: Bereits im September folgt der kompakte Stromer Geely E2, gefolgt von einem großen D-Segment-Modell Ende des Jahres. Als Preis werden hier runde 20.000 Euro erwartet.

Bis 2028 soll die Palette auf mehr als zehn Fahrzeuge anwachsen. Angst vor Qualitätsproblemen? Geely kontert selbstbewusst mit einer echten Ansage: 8 Jahre oder bis zu 200.000 Kilometer Herstellergarantie sowie das klare Ziel von 5 Sternen im Euro NCAP-Crashtest. Aus unserer Sicht eine kluge Strategie, die Vertrauen bei der potenziellen Kundschaft fördern wird.

Keine Experimente beim Vertrieb: Der Händler um die Ecke lebt

Während manch andere China-Marke den klassischen Autohandel ausbremst und online verkauft, geht Geely den umgekehrten Weg. Das Unternehmen setzt auf ein nachhaltiges Vertriebsmodell mit etablierten Handelspartnern vor Ort. Das Netzwerk wächst rasant: Zehn Standorte sind bereits in Betrieb, über 40 Händlerverträge sind unterzeichnet. Schon im nächsten Jahr sollen es 150 bis 180 Händler sein. Für den Kunden bedeutet das: Echte Ansprechpartner im Servicefall statt anonymer Hotlines. Für die passende Finanzierung, Leasingangebote und Mobilitätslösungen wurde zudem die Consors Finanz als starker Partner an Bord geholt.

Geely kommt also, um zu bleiben. Mit europäischer Entwicklung im Rücken, einem klassischen Händlernetz und extrem wettbewerbsfähiger Batterietechnologie im Bauch dürften sich die etablierten Platzhirsche egal ob aus Europa oder Südkorea warm anziehen müssen.