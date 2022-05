Ford Focus ST X Turnier (2022) – Der Sport-Kombi für Familienväter mit Benzin im Blut

Vor wenigen Monaten hat der Ford Focus (2022) ein leichtes Facelift mit technischen Verbesserungen erhalten. Für uns Grund genug, den überarbeiteten Focus unter die Lupe zu nehmen. Als Testwagen haben wir uns für den sportlichen Focus ST als Turnier entschieden, denn er ist eine gelungene Mischung für Menschen die immer mal wieder Freude am sportlichen Fahren haben, andererseits aber auch Raum im Auto brauchen für Passagiere und Gepäck.

Ford Focus ST X Turnier

Facelift 2022

Mit seinen 2,3 Liter Benziner produziert der Focus Turnier ST 280 Pferdestärken und leitet die Kraft ausschließlich an die Vorderräder weiter. Der ST der derzeit leistungsstärkste Focus, nachdem der RS mit seinen 350 PS und Allradantrieb nicht mehr angeboten wird. Während es den Focus in seiner Basis (100 PS) bereits ab 23.600 Euro gibt, kostet unser Focus ST Testwagen mit der X-Ausstattung, dem Reihen-4-Zylinder in der Kombi-Version (1.200 Euro) ab 41.750 Euro. Drei weitere Optionen bringen ihn in Summe auf stolze 43.100 Euro. Da muss der Familienvater richtig tief ins Portemonnaie greifen.

Der leistungsstarke ST Turnier wurde von den Ingenieuren natürlich sportlich abgestimmt. So machen schnell gefahrene Kurven mächtig Freude. Dabei geben die Performance Sitze besten Seitenhalt, sind aber auf langer Strecke trotzdem bequem. In 5,7 Sekunden erreichen wir aus dem Stand Tempo 100. Erst bei 250 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig. Selten kann man noch so schnell fahren. Ich finde, die 280 PS passen bestens zu diesem Focus, ich habe weder den Allradantrieb noch die 70 PS mehr (im Vergleich zum RS) vermisst. Der 1.437 Kilo wiegende Focus Turnier ST darf Anhänger mit einem Gewicht bis zu 1.600 Kilogramm ziehen. Sein Wendekreis (siehe unser Video) fällt mit 11 Metern im Segmentvergleich etwas groß aus.

Innenraum mit intuitiver Bedienstruktur

Doch nun auch zu den optischen Veränderungen. Der Grill wurde größer und das Marken-Logo nun in diesen integriert. Die schmaler gezeichneten LED-Scheinwerfer sind nun schon in der Basis Serie und die Nebelscheinwerfer finden ihren Platz nun in den Hauptscheinwerfern. Auch an der sogenannten Frontschürze haben die Designer Hand angelegt. Sie variiert zudem abhängig von der gewählten Ausstattungslinie. Mit gefallen die Änderungen am Design ausgesprochen gut, der Focus wirkt mit ihnen erkennbar moderner. Unverändert bleiben die Außenmaße. Trotzdem legt das Gepäckraumvolumen beim Turnier um 27 auf bis zu 1.653 Liter zu.

Im Innenraum zieht ein 12,3 Zoll großes Touch-Display die Blicke auf dem schlanker erscheinenden Cockpit auf sich. Im Testwagen ist das intuitiv zu Steuerende Sync4 als Bediensystem verbaut. Cloud-basierte Navigation ist ebenso vorhanden wie eine vernetzte, gut funktionierende Sprachsteuerung, was nicht bei allen Herstellern die Regel ist. Die Qualitätsanmutung im Innenraum ist eine mittlere. An den Türverkleidungen in der zweiten Reihe wurde sichtlich gespart, sie werden aus einfachem Hartplastik gefertigt. In der ersten Reihe findet man hier leicht gepolsterte Flächen mit etwas besserer Anmutung.

Fazit

Das Facelift für den hat den Focus optisch und auch technisch besser und moderner gemacht. Wer Freude an einem leistungsstarken Familienkombi hat, der sollte sich den Ford Focus Turnier ST mit auf den Zettel nehmen. Vergleichende Probefahrten helfen immer, eine bessere Entscheidung zu treffen.

Technische Daten

Motor: ST 2.3 EcoBoost (280 PS) Benziner

Produktionsbeginn Januar, 2022

Verbrauch (WLTP) 8-8.3 l/100 km

CO2-Emissionen (WLTP) 183-189 g/km

Beschleunigung 0 – 100 km/h 5.7 s

Höchstgeschwindigkeit 250 km/h

Bezogenes Drehmoment 3.4 kg/Nm, 292.3 Nm/Tonne

Max. Motorleistung 280 PS @ 5500 rpm

Leistung pro Liter Hubvolumen 123.8 PS/l

Max. Drehmoment 420 Nm @ 3000-4000 rpm

Hubraum 2261 cm3

Anzahl der Zylinder 4

Leergewicht 1437 kg

Zul. Gesamtgewicht 2020 kg

Höchstzulässige Nutzlast 583 kg

Kofferraumvolumen Min. 358 l

Kofferraumvolumen Max. 1320 l

Tankinhalt 52 l

Dachlast 75 kg

Anhängerlast bei 12% Steigung 1600 kg

Stützlast 90 kg

Länge 4393 mm/Breite 1825 mm/Höhe 1454 mm

Radstand 2700 mm

Kleinster Wendekreisdurchmesser 11 m

Antriebsart Vorderradantrieb

Reifengröße 235/40 R18; 235/35 R19

Felgen Größe 8J x 18; 8J x 19

