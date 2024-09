Fiat E-Ducato mit Cargo-Box | In News In Fiat | Von Von Redaktion/cwe

FIAT Professional zeigt auf der IAA Transportation (17. bis 20. September 2024) in Hannover den neuen Fiat E-Ducato Cargo Box.

Die Cargo Box, die ab Oktober 2024 erhältlich sein wird, ist das erste Modell einer zukünftig vielseitigen Palette an Umrüstoptionen. Ebenfalls ins Programm aufgenommen werden unter anderem Einseiten- und Dreiseiten-Kipper sowie die Crew-Van-Konfiguration, die Platz für zusätzliche Passagiere bei gleichzeitig großem Laderaum bieten soll. Gefertigt wird der neue Fiat E-Ducato Cargo Box im Werk Atessa in Italien.

Der in Hannover präsentierte Fiat E-Ducato Cargo Box bietet ein Ladevolumen von 18,3 Kubikmetern und einen geräumigen Innenraum mit Abmessungen von 4.230 Millimetern Länge, 2.032 mm Breite und 2.150 mm Höhe. Für Kunden, die noch mehr Laderaum benötigen, wird der neue Fiat E-Ducato Cargo Box auch in der Länge L4 erhältlich sein. Bei einer Innenlänge von 4.500 mm und einer Höhe von 2.300 mm steigt das Ladevolumen so auf bis zu 20,5 Kubikmeter.

Der Fiat E-Ducato Cargo Box basiert auf dem Chassis mit Elektroantrieb. Dieser stellt eine maximales Drehmoment von 410 Newtonmetern und eine Leistung von 200 kW (entsprechend 270 PS) zur Verfügung. In Verbindung mit einer 110 kWh-Batterie wird der Fiat E-Ducato Cargo Box zu einem leistungsstarken Transporter. Alternativ sind auch Turbodiesel mit 104 kW (140 PS) beziehungsweise 132 kW (180 PS) Leistung verfügbar. Diese Motoren können mit Handschaltgetrieben oder Automatik kombiniert werden.

Der neue Fiat E-Ducato Cargo Box wird serienmäßig mit Heckflügeltüren sowie optional auch mit Heckklappe angeboten. Der Laderaum ist serienmäßig mit einem rutschfesten Holzbodenschutz, Aluminium-Bodenleisten, einer Deckenleuchte mit Bewegungserkennung sowie einem Profilleiste zur sicheren Befestigung von Gegenständen im Laderaum ausgestattet.

Zur weiteren Anpassung des Fahrzeugs an unterschiedliche Aufgaben und Einsatzzwecke steht für die Cargo Box eine breite Palette an optionalen Ausstattungen zur Verfügung. Darunter sind auch ein Staukasten über der Kabine für 1,5 Kubikmeter zusätzlichen Laderaum, eine Seitentür und eine Ladebordwand für die Versionen mit Flügeltüren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren