Elektrisch ab 15 Jahren: Fiat bringt den Topolino Sport

Fiat bringt mit dem neuen Fiat Topolino Sport ein dynamisches Sondermodell auf den Markt, das gezielt jugendliche Autofahrer ab 15 Jahren anspricht. Das rein elektrisch angetriebene Leichtkraftfahrzeug der Klasse L6e darf bereits mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren werden. Als historische Inspiration für die Neuheit diente der legendäre Fiat 500 Sport, der dem Ur-Cinquecento von 1958 einst ein sportlicheres Image verpasste. Damals stach das Urmodell mit einem roten Streifen auf weißer Karosserie aus der Masse heraus. Der neue Fiat Topolino Sport greift diese Idee auf und bietet künftig vier Farbkombinationen: Weiß mit roten Streifen, Blau mit weißen Streifen, Gelb mit schwarzen Streifen sowie Schwarz mit roten Streifen, wobei das Modell zunächst in der weißen Variante startet.

Der sportliche Charakter des modernen City-Stromers wird durch exklusive Stilelemente an der Karosserie unterstrichen. Hierzu gehören eine spezielle Zierleistenoptik, mattschwarz lackierte Felgen, eigenständige Sport-Logos sowie schwarze Spiegelkappen, die dem Fahrzeug einen modernen Look verleihen. Im Innenraum setzt sich diese Designphilosophie nahtlos fort. Die schwarzen Sitzbezüge sind mit einer praktischen Dolcevita-Box kombiniert, die als Aufbewahrungsrolle auf der Armaturentafel dient und mit Vinyl in Carbon-Optik bezogen ist. Eine spezielle Farbgebung der Gurte ergänzt das Interieur, während das serienmäßige Stereolautsprecher-Set mit Bluetooth-Anbindung für die passende Smartphone-Unterhaltung sorgt. Den größten Unterschied zum historischen Vorbild markiert der Antrieb: Während der alte Fiat 500 Sport noch von einem Zweizylinder-Benziner im Heck angetrieben wurde, fährt der neue Topolino Sport vollkommen elektrisch und lokal emissionsfrei.