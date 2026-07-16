Direkt vom XPENG-Presseevent: Wir konnten den brandneuen XPENG L03 bereits vor dem Marktstart ganz genau ansehen. Das neue SUV-Coupé soll den Einstieg in die Welt von XPENG markieren – und überrascht mit einem Design, das sofort ins Auge fällt.

Kein Wunder: Für das markante Erscheinungsbild zeichnet ein Designer verantwortlich, der zuvor bei Ferrari tätig war. Die flache Front, die fließende Coupé-Linie und die sportlichen Proportionen verleihen dem L03 einen Auftritt, den man eher in deutlich höheren Preisklassen erwarten würde.

Doch der XPENG L03 will nicht nur gut aussehen. Bis zu 520 Kilometer WLTP-Reichweite, 236 kW Schnellladen (20–80 % in nur 18 Minuten), modernste KI-Technologie, teilautomatisierte Fahrfunktionen der nächsten Generation, riesiges Head-up-Display, Panorama-Glasdach sowie eine außergewöhnlich umfangreiche Serienausstattung sollen die Konkurrenz unter Druck setzen.

Besonders spannend: Der Einstiegspreis liegt bei 35.600 Euro. Später folgt außerdem eine Range-Extender-Version mit einer kombinierten Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern.

In diesem Video zeigen wir euch alle Highlights direkt vom Studio, erklären die verschiedenen Modellvarianten und verrate, warum der XPENG L03 zu den spannendsten Elektroauto-Neuheiten des Jahres 2026 gehören könnte.

💬 Was sagt ihr: Ist der XPENG L03 schöner als viele deutlich teurere Sport-SUVs? Schreibt eure Meinung in die Kommentare!