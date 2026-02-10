Elektroauto ab 12.990 Euro? BYD legt eigenen Bonus auf
Der chinesische Automobilhersteller BYD bietet in Deutschland bis zum 31. März 2026 einen eigenen E-Bonus an, der die staatliche Förderung für Elektrofahrzeuge ergänzt. Das Bonusprogramm gilt für alle elf derzeit in Deutschland verfügbaren Modelle des Herstellers, darunter acht batterieelektrische Fahrzeuge sowie drei Plug-in-Hybridmodelle.
Durch die Kombination aus staatlicher Förderung und dem BYD-E-Bonus können sich für Kundinnen und Kunden deutlich reduzierte Einstiegspreise ergeben. So ist der rein elektrische Kleinwagen BYD DOLPHIN SURF unter optimalen Förderbedingungen ab 12.990 Euro erhältlich.
Auch die Plug-in-Hybridmodelle des Herstellers profitieren von der doppelten Förderung. Der neue ATTO 2 DM-i startet demnach ab 22.990 Euro, der SEAL U DM-i ab 24.990 Euro und der SEAL 6 DM-i Touring ab 25.990 Euro. Ergänzend zum Bonusprogramm bietet BYD gemeinsam mit Partnern Leasingangebote über BYD Lease by Arval sowie Finanzierungsmodelle der CA Auto Bank an.
Nach Angaben von BYD soll das Programm vor allem Planungssicherheit und Transparenz für Käuferinnen und Käufer schaffen. „Der Kunde soll wissen, woran er ist – unabhängig davon, wie schnell oder in welcher Form staatliche Förderungen greifen“, erklärt Lars Bialkowski, Country Manager BYD Deutschland.
Weitere Informationen zu den E-Boni und den jeweiligen Modellpreisen stellt BYD auf seiner deutschen Website zur Verfügung.
Dr. Friedbert Weizenecker - Seit mehr als 20 Jahren schreibe ich Auto-Themen für mehrere Zeitungen. Vor meiner Zeit als Auto-Journalist habe ich wirtschaftswissenschaftliche Features für ein Wirtschaftsmagazin und für Zeitungen verfasst. Als Volkswirt, Betriebswirt und Soziologe versuche ich auch ökonomische und gesellschaftliche Aspekte einfließen zu lassen. Autos sind meine Leidenschaft.