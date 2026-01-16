Die CMT in Stuttgart STARTET! Wir gehen JETZT schon rein – kompakter 2-Minuten-Rundgang!
16. Januar 2026
|In Clips, News, Reisemobile
|Von Cornelia Weizenecker
Morgen öffnet die CMT Stuttgart offiziell ihre Tore – wir sind JETZT schon drin! In diesem 2-Minuten-Rundgang bekommst du einen ersten Blick. 👉 Unbedingt den Kanal abonnieren
