Mit großem Pathos begrüßt Citroën die neue E-Auto-Förderung der Bundesregierung – und legt gleich selbst noch einen drauf: Die Marke „verdoppelt“ die staatliche Prämie. Klingt nach einem Befreiungsschlag für preisbewusste E-Auto-Käufer. Doch wie viel Substanz steckt wirklich hinter dem Versprechen?

Staat zahlt – Hersteller wirbt

Ab sofort können Privatkunden mit einem zu versteuernden Haushaltseinkommen bis 80.000 Euro (plus Kinderzuschläge) bis zu 6.000 Euro staatliche Förderung für Elektroautos erhalten. Citroën setzt kommunikativ noch eins drauf und spricht von einer „Verdopplung“ dieser Prämie. Das Ergebnis: Beim ë-C3 wird ein theoretischer Preis von unter 8.000 Euro in den Raum gestellt – ein echter Clickbait-Knaller.

Journalistisch nüchtern betrachtet relativiert sich das Bild jedoch schnell. Denn Citroën zahlt nicht pauschal zusätzlich 6.000 Euro, sondern stockt die staatliche Förderung nur bis maximal 3.000 Euro auf. Wer weniger Anspruch auf staatliche Förderung hat, bekommt von Citroën entsprechend weniger. „Verdoppelt“ wird also maximal der Förderbetrag – und das auch nur unter folgenden, eng definierten Bedingungen.

Die Förderung ist modular aufgebaut und kann – je nach persönlicher Situation – bis zu 6.000 Euro betragen:

3.000 Euro Basisförderung für batterieelektrische Fahrzeuge, 1.500 Euro für Plug-In-Hybride und Elektroautos mit Range-Extender

für batterieelektrische Fahrzeuge, 1.500 Euro für Plug-In-Hybride und Elektroautos mit Range-Extender + 500 Euro pro Kind im Haushalt (maximal zwei Kinder)

im Haushalt (maximal zwei Kinder) + 1.000 Euro Zusatzförderung bei unter 60.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr plus weitere 1.000 Euro bei unter 45.000 Euro zu versteuerndem Haushaltseinkommen pro Jahr

Viele Bedingungen, viel Bürokratie

Zu der Citroën-Basis-Förderung von 3.000 Euro kommen im besten Fall je Kind weitere 500 Euro (maximal für 2 Kinder), 1.000 Euro (falls unter 60.000 zu versteuerndes Jahreseinkommen) und weitere 1.000 Euro (falls unter 45.000 Euro zu versteuerndes Jahreseinkommen). Erst, wenn all diese Voraussetzungen erfüllt sind, kämen in Summe dann die von Citroen genannten 6.000 Euro zusammen. Ob man seinem Citroën-Händler sein Einkommen offenlegen möchte, steht auf einem weiteren Blatt.

Zudem kann die staatliche Prämie erst nach der Zulassung beantragt werden, das Portal startet erst ab Mai 2026, die Auszahlung erfolgt später – ohne Rechtsanspruch. Hinzu kommen eine Mindesthaltedauer von 36 Monaten sowie Einkommensgrenzen, die einen Großteil klassischer Neuwagenkäufer bereits ausschließen dürften. Von einem unkomplizierten Sofortrabatt kann also keine Rede sein.

Auch wichtig: Die staatlichen Fördermittel sind begrenzt. Wer zu spät kommt, geht möglicherweise leer aus. Dass Citroën in seiner Kommunikation mit Maximalbeträgen rechnet, ist aus Marketingsicht nachvollziehbar – aus Verbrauchersicht aber erklärungsbedürftig.

Demokratisierung oder Marketing-Narrativ?

Citroën spricht von „Demokratisierung der Elektromobilität“. Fakt ist: Modelle wie der ë-C3 gehören tatsächlich zu den günstigeren E-Autos am Markt. Gleichzeitig bleibt das beworbene Extrembeispiel nur für eine sehr spezifische Zielgruppe erreichbar: einkommensschwach, mit Kindern, förderberechtigt, geduldig und bereit, sich durch Antragsverfahren zu arbeiten.

Citroën nutzt die neue Förderung geschickt für Aufmerksamkeit – und ja, unter optimalen Bedingungen lassen sich attraktive Preise erzielen. Von einer echten Verdopplung für alle kann jedoch keine Rede sein. Wer sich für ein Citroën-E-Auto interessiert, sollte genau rechnen, das Kleingedruckte lesen und vor allem nicht mit dem Maximalrabatt fest planen.

Förder-Turbo oder PR-Nebelkerze?

Die „Wahrheit“ liegt – wie so oft – irgendwo dazwischen.