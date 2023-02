Ferrari Portofino M (2023) – 620 PS-Spider mit der südländischer Leichtigkeit

M wie Modificata. Der Ferrari Portofino M, ist ein wahrer italienischer Spider. Er strahlt als Weiterentwicklung des Ferrari Portofino aus dem Jahr 2018. Als Portofino M bringt er einen kräftigeren Motor, ein neues Getriebe, moderne Assistenzsysteme sowie den Namenzusatz M mit. Sein V8-Turbo wurde mehrmals zur „International Engine of the Year“ gewählt. Im Portofino M leistet diese „Bella Maccina“ 620 PS, das sind 20 PS mehr als im ursprünglichen Portofino.

In nur 3,45 Sekunden sprintet der Portofino M mit südländischer Leichtigkeit auf Tempo 100, Tempo 200 ist dann nach 9,8 Sekunden erreicht. Eilige Fahrt. Optisch tritt der Portofino M als edler GT und gleichzeitig als sportlicher Spider auf. Für ihn wurden spezielle Felgen mit Diamant-Finish entworfen. Das Design der 20 Zöller nimmt Bezug auf die Fahrzeugflanken. Eine wunderbare Verbindung aus Eleganz und Sportlichkeit.

In 14 Sekunden lässt sich per Knopfdruck aus dem Undercover Spider ein veritables Cabrio zaubern. Am Heck glänzt die neue Abgasanlage mit ihren ovalen Endrohren. Der Heck-Diffusor wurde neu gestaltet, er zeigt sich nun von den Stoßfängern getrennt. Dadurch ist die Fertigung aus Kohlefaser möglich, was den sportlichen Charakter des Fahrzeugs noch ein Stück mehr unterstreicht. Im Kofferraum finden sparsame 292 Liter für Wochenendgepäck Platz. Man kann den Portofino M durchaus als Gran Turismos bezeichnen.

Der Innenraum dieses wilden Italieners wird geprägt von einem mehrstufigen Armaturenbrett, das mit edlem Leder bezogen ist, Aluminiumdetails und Carbon werden hier kombiniert mit dezent-roten Elementen. Oben in der Mitte der 10,25-Zoll-Touchscreen, darunter die technischen Komponenten mit den Schnellwahltasten. Auf dem Mitteltunnel dann die Tasten für die Steuerung des 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebes. Mitfahrende auf dem Beifahrersitz staunen über ihr „eigenes“ (optionale) 7,0-Zoll-Display, über das auch Einstellungen am Infotainment-System erfolgen können.

Auch Geschwindigkeit, Motordrehzahl und Beschleunigung sind vom Co-Piloten aus einsehbar. Gekrönt wird das Beifahrer-Display von einem Portofino M Schriftzug. Die Sitze des Ferrari Portofino M tragen eine innovative Magnesium-Struktur, so bieten sie hohen Sitz-Komfort in Kurven wie auch auf langer Strecke. Die drei-stufige Belüftung für Sitzfläche und Rückenlehne sowie für den Nackenwärmer passen die Intensität des warmen Luftstroms an die Geschwindigkeit des Fahrzeugs, der Außentemperatur und der Position des Verdecks an. Wunderbar durchdacht.

Am Sportlenkrad mit dem sogenannten „Manettino“ Schalter, lassen sich fünf Fahrmodi einstellen, das ist eine Premiere für ein Ferrari GT-Cabriolet. Der Race Mode wurde optimiert. Adaptive Cruise Control mit Stop & Go-Funktion erleichtert das Fahren im Stau. Das automatische Fernlicht schaltet das Fernlicht bei Nachtfahrten automatisch ein und aus. Die Überwachung des toten Winkels, ein Spurhalteassistent und zahlreiche weitere Assistenz-Systeme bringen weiteren Komfort und Sicherheit. Auch die elektronische Servolenkung und ein elektronisches Differenzial an der Hinterachse sowie das magnetporheologische Dämpfungssystem tragen ebenso dazu bei.

Die Höchstgeschwindigkeit des Portofino M wird bei 320 km/h erreicht. Das maximale Drehmoment gibt Ferrari mit 760 Newtonmetern an. Dabei ist der Portofino M ein wahres Leichtgewicht, das es auf nur 1. 545 Kilogramm als Leergewicht bringt.

Die Preise für den Ferrari Portofino M starten bei taschengeldfreundlichen 208.305 Euro.

Noch mehr zum Ferrari Portofino M erfährst Du in Ninas YouTube-Review, das im Florida Südbadens entstanden ist. Schau rein

Technische Daten:

Ferrari Portofino M – Modelljahr 2023

Motor: 8-Zylinder V-Motor

Leistung: 456 kW / 620 PS bei 7500 U/min

max. Drehmoment: 760 Nm bei 3000 U/min

Antriebsart: Hinterradantrieb

Getriebe: 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe

Länge x Breite x Höhe: 4594 x 1938 x 1318 mm

Radstand: 2670 mm

Spurweite vorn / hinten: 1633 / 1635 mm

Kofferraumvolumen: 292 l

Leergewicht: 1664 kg

Beschleunigung 0-100 km/h: 3,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 320 km/h

Tankvolumen / Reichweite: 80 l / 776 km

NEFZ-Verbrauch innerorts / außerorts / gesamt: 14,6 / 7,9 / 10,3 l/100 km

Preis ab: 208.305 Euro

