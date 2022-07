McLaren GT (2022) – NinaCarMaria unterwegs im BATMOBILE mit 620 PS

Is Batman back? All Black Everything. Die Batmobile Variante des McLaren GT im Modelljahr 2022 in Abyss, lässt mich eine Woche lang wie Bruce Wayne fühlen.

Bereits 2020 hat mich der britische Superheld mit seinen 620 Pferdestärken in seinen Bann gezogen. Mit seinem ultraleichten Kohlefaser-Monocoque, dem V8-Biturbo und seinem Drehmoment von 630 Newtonmetern sprintet das britische Batmobil aus dem Stand in 8,8 Sekunden auf Tempo 200, erst bei 326 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig. Bei einem Fahrzeuggewicht von 1.575 Kilogramm ist dieser McLaren nicht nur superleicht, er ist auch sportlich-elegant. Für mich ist der GT der perfekte Begleiter für den Alltag.

Sein dunkles Fledermaus-Gewand nennt McLaren MSO Black-Paket. Außenspiegelgehäuse in glänzend Schwarz, die oberen Fenstereinfassung in glänzend Schwarz, genauso wie die Auspuffblende. Wahlweise gibt es sie auch in Satinschwarz (Sportauspuff). Auch die Seele dieses Gas muss schwarz sein.

Das dunkle Interieur ist in feinstem Leder und Alcantara ausgeführt. Kontrastnähte und Carbon Elemente sollten die Schurken allein beim Anblick niederstrecken.

Thanks @McLaren Automotive @McLaren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten

Motor: V8-Turbobenziner

Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Antrieb: Heck

Hubraum: 3.994 ccm

Leistung: 620 PS (456 kW)

Drehmoment: 630 Nm

0 auf 100: 3,2 s

0 auf 200: 8,8 s

vMax.: 326 km/h

Norm-Verbrauch: 11,9 Liter

CO2-Ausstoß: 270 g/km

Kofferraumvolumen: 570 Liter

Leergewicht: 1.466 kg

Maße: 4.68 / 2.09 / 1.21 Mete

Preise ab: 198.000 EUR

——————————————

Dein Traum-Auto findest du bei Null-Leasing.com:

https://www.null-leasing.com/next/leasing-schnaeppchen?mc=ninacarmaria

(*Werbung)

—————————————————–

00:00 Intro 00:42 POV 01:32 Dreamcar 02:24 Design 04:43 Heck 06:23 Fahren 10:48 Beschleunigung 11:17 Motorsound 11:40 Fazit

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren