Citroën Ami Sonderedition „Dark Side“ ab 8.890 €: Der kleine Stromer wird düster | In News, Stellantis In Citroen | Von Von Redaktion/cwe

Pünktlich zu Halloween zeigt der Citroën Ami seine dunkle Seite. Die neue Sonderedition „Dark Side“ kommt in tiefmattem „Black Night“ daher, akzentuiert durch weiße Grafikelemente und Radkappen. Innen dominieren graue Details – minimalistisch, modern, geheimnisvoll.

Technisch bleibt alles beim bewährten Ami-Rezept: 6 kW (8 PS), bis zu 45 km/h, bis zu 75 km Reichweite sowie volle Aufladung in rund vier Stunden an der Haushaltssteckdose. Zwei Sitze, geschützt vor Wind und Wetter, Smartphone-Haltesystem und My Ami Play-Funktion runden das Konzept für urbane Mikromobilität ab. Wie gewohnt ist der Ami bereits ab 15 Jahren (Führerschein AM) fahrbar.

Der Ami Dark Side ist ab sofort ab 8.890 Euro bestellbar. Die ersten Fahrzeuge rollen ab Januar 2026 zu den Kunden – und bringen damit nicht Zucker, aber jede Menge Style auf die dunkle Seite der City.

Fotos: Citroën