Citroën ë-Berlingo (2022) – Familienkombi unter Strom

Citroën ë-Berlingo – Hochdachkombi mit reinem E-Antrieb

Hochdachkombis sind bei Familien sehr beliebt, weil die ursprünglich als Nutzfahrzeug konzipierten Fahrzeuge viel Raum für wenige Geld bieten. In Zeiten hoher Diesel- und Benzinpreise liegt es nahe zu schauen, ob es diese Familien-Auto nicht auch mit E-Antrieb gibt. Zumal statistisch nachgewiesen ist, dass man diese Art der Fahrzeuge im Schnitt nur runde 40 Kilometer am Tag bewegt, und besonders große Reichweiten daher nicht das entscheidende Ding sind. Citroen hat mit seinem ë-Berlingo die Nase bei der Kombination aus Hochdachkombi und E-Antrieb vorn (ab 36.950 Euro). Ihn gibt es fortan nicht mehr mit Verbrenner-Antrieb. Was weiterhin bleibt ist eine hohe Flexibilität. Denn man kann beim Kauf entscheiden, ob man ihn mit einer Außenlängen von 4,40 Meter (M) oder mit 4,75 Meter (XL) möchte. Wir raten Familien zur XL-Version (ab 41.040 Euro), denn sie bietet entsprechend mehr Nutzraum für Passagiere und fürs Gepäck. Und das ist für Familien bekanntlich wichtig. Wir haben uns bei unserem Testwagen daher auch für die XL-Variante entschieden. Wer möchte bzw. den entsprechenden Bedarf hat, kann den e-Berlingo übrigens mit bis zu sieben Sitzen ausstatten.

Citroen e-Berlingo

Bis zu 4.000 Liter fürs Gepäck

Das Kofferraum-Volumen beträgt zwischen 597 Litern (M) und 1.005 Litern (XL). Maximal bis zu 4.000 Liter. Eine Ladelänge von rund 3 Metern ist möglich (umklappbare Beifahrersitzlehne). Nicht zuletzt durch die große Höhe des Laderaums kann man ihn variabel nutzen. Und weil die Heckscheibe separat öffenbar ist, kommt man leicht an die im Kofferraum verstauten Utensilien. Im Fahrgastraum bringen es zahlreiche Ablagefächer in Summe auf 167 Liter für alles, was Erwachsenen und Kindern auf der Fahrt wichtig ist. Zwei Schiebetüren machen das Ein- und Aussteigen flexibler und sicherer, denn man kann stets von der dem Verkehr abgewandten Seite zusteigen.

Bis zu 3 Kindersitze gleichzeitig

Im e-Berlingo lassen sich auf den Rücksitzen bis zu 3 Kindersitze über die Isofix-Befestigungen gleichzeitig sicher anbringen. Wir haben das mit den schicken, ergonomisch austarierten und geprüften Sitzen der Firma Joie getestet. Diese Firma wurden 2011 von Eltern in England gegründet, um praxisgerechte Produkte wie Kinderwagen und Kindersitze zu entwickeln. Der Erfolg scheint den Gründen recht zu geben. Die Joie-Produkte gibt es inzwischen auch hierzulande im Fachhandel und im Online-Shop.

———————

Null-Leasing.com (*Ad)

——————

Gutmütiges Fahrverhalten

Die Akkus werden übrigens platzsparend im Fahrzeugboden untergebracht. Weil der Schwerpunkt des Wagens dadurch tief liegt, ist das Wankverhalten gering. Das Fahrverhalten des Familien-Kombis kann man als gutmütig bezeichnen. Im Innenraum bleibt es während der Fahrt angenehm ruhig – zumindest so lange keine Kinder an Bord sind. Die reinen Antriebsgeräusche beschränken sich auf ein dezentes Pfeifen des Elektromotors. Das ist insbesondere im langsamen Stadtverkehr sehr angenehm. Die Sitze im e-Berlingo sind bequem. Die verwendeten Materialien erscheinen einfach aber zweckmäßig. Die Bedienung würden wir als weitgehend intuitiv beschreiben.

Die E-Maschine

Die E-Maschine des e-Berlingo ist bereits aus anderen E-Fahrzeugen aus dem Stellantis-Konzern bekannt. Sie leistet 100 kW (136 PS) und stellt 260 Newtonmeter Drehmoment bereit. Das sorgt für einen ordentlichen Antritt, wie unsere Testfahrten gezeigt haben. Aus dem Stand erreicht der Familien Stromer in knappen 12 Sekunden Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit ist aus Verbrauchsgründen auf 135 Stundenkilometer begrenzt. Aus unserer Sicht reichen diese Werte für ein Familien-Mobil völlig aus. Keinesfalls wird man mit ihm zum Verkehrshindernis. Wer sich beim „Gas“ geben zurückhält, kann eine Reichweite von bis zu 278 Kilometern (XL) erreichen. Als WLTP-Verbrauch gibt Citroen 20 kW je 100 Kilometer an. Im Alltag sollte man sich jedoch auf etwas weniger Reichweite einstellen, denn man wird das Akku vernünftigerweise wohl selten leer fahren und auch nicht immer ausgeprägt sparsam. Wer unterwegs ist und auf Ladesäuen angewiesen ist, der wird spätestens bei 20 Prozent des Ladevolumens eine Säule suchen. Daraus ergibt sich nach unserer Bewertung eine realistische Reichweite von 200 Kilometern. Aber, wie bereits erwähnt, im Schnitt fährt das Familienauto nicht mehr als 40 Kilometer am Tag. Die Ladedauer für die 50 kW fassende Lithium-Ionen-Batterie beträgt etwa 5,5 Stunden an einer 11 kW Wallbox (locker über die Nacht) und 30 Minuten (0 bis 80 Prozent) an einer 100 kW-Schnell-Ladesäule (CCS). Den Citroën e-Berlingo (2022) gibt es aktuell ab 36.950 Euro .

Fazit

Der e-Berlingo von Citroen ist eine auf die Ansprüche von Familien zugeschnittenes Auto mit viel Nutzraum und moderner Sicherheitstechnik (Assistenz-Systeme en masse). Abzüglich der sogenannten Umweltprämie in Höhe von 9.000 Euro bleiben für den Käufer noch mindestens 27.950 Euro. Damit ist der e-Berlingo kaum teurer, als ein vergleichbarer Hochdachkombi mit Verbrenner-Antrieb. Und mit dem E-Antrieb macht sich der Käufer von fossilen Energieträgern unabhängig – soweit er Öko-Strom nutzt. Bleibt die Frage nach dem Restwert, denn die E-Antriebe werden sich wohl schnell weiterentwickeln. Ich rate daher zum Abschluss eines Leasing-Vertrages, denn mit ihm ist man das Restwert-Risiko los. Zudem kann die Umweltprämie komplett zur Bezahlung der Anzahlung genutzt werden. Entsprechend günstig sind die meisten Leasing-Angebote im Vergleich zu Angeboten bei Verbrennern, zumal beim e-Berlingo das Automatikgetriebe stets inklusive ist.

Wettbewerber: Opel Combo e-Life, Peugeot e-Rifter

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten:

Citroën e-Berlingo

Antrieb: 1 E-Motor vorne mit 260 Nm

Leistung: 100 kW Peak, 57 kW „30-Minuten-Leistung“

0-100 km/h / Höchstgeschwindigkeit: 11,7 Sek. / 135 km/h

Stromverbrauch: 19,3-20 kWh/100 km

Akku: 50 kWh

Reichweite: 279-285 km WLTP (M) / 277-278 km (XL)

Aufladen: bis 11 kW AC, bis 100 kW DC

Ladedauer: 5h05 (11 KW), 30 min mit 100 kW (0-80%)

Länge: 4,40 Meter (M) bzw. 4,75 Meter (XL)

Höhe: 1,90 Meter

Kofferraum: 775 Liter (M) bzw. 1.050 Liter (XL)

Basispreis: 36.950 Euro

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren