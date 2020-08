2020 Citroën C5 Aircross Shine BlueHDI 180 EAT8 -Meine Eindrücke – Test I Review

Heute habe ich den Citroen C5 Aircross Shine BlueHDI mit 177 PS Leistung im Modelljahr 2020 an meiner Seite. 2017 wurde der C5 Aircross in Shanghai erstmals vorgestellt. Er wird in teilweise in Frankreich und auch in China gebaut. In unserer Testversion haben wir einen 2,0-Liter- 4-Zylinder-Reihenmotor, damit leistet er 177 PS (130 kW) und zeigt ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Die C5 Family ist stets mit reinem Frontantrieb versehen. „Shine“ ist die höchste Ausbaustufe des C5. Optional kann er auch noch mit einem weiteren Diesel, zwei Benziner oder als PHEV bestellt werden.

Um noch mehr zum C5 zu erfahren, schaut unser Video!

Folge Nina auf Instagram um nichts zu verpassen:

https://www.instagram.com/ninacarmaria

Technische Daten:

Antrieb:

Motor: 1.6l 4-Zylinder 133kW/177PS

4 Zylinder in Reihe

Getriebe: 8-Gang Automatik

Hubraum: 2 Liter

Leistung : 177 PS (130 KW) bei 3.750 U/min

Max. Drehmoment: 400 Nm bei 2.000 U/min Höchstgeschwindigkeit: 211 km/h Beschleunigung: 8,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h Sekunden Verbrauch: Kraftstoff: Diesel NEFZ (kombiniert): 4,7 Liter auf 100 Kilometer CO2-Ausstoss (kombiniert): 123 Gramm pro Kilometer Tankinhalt: 53 Liter Testverbrauch: 7,5 Liter auf 100 Kilometer Länge der Teststrecke: 500 Kilometer Kofferraum / Ladefläche Höhe Ladekante: 73/13 Zentimeter Kofferraum-Volumen: 580 Liter bei umgelegter Rücksitzbank: 1.630 Liter Maße: Länge: 4,50 Meter Radstand: 2,73 Meter Höhe: 1,70 Meter Breite: 1,86 Meter Breite mit Aussenspiegeln: 2,10 Meter Bodenfreiheit: 230 Zentimeter Wendekreis: 10,7 Meter Gewichte: Leergewicht: 1.615 Kilogramm Zuladung: 427 Kilogramm Zulässiges Gesamtgewicht: 2.110 Kilogramm Dachlast: 75 Kilogramm Stützlast: 66 Kilogramm Anhängelast (gebremst): 1.650 Kilogramm Anhängelast (ungebremst): 750 Kilogramm Ausstattung Testwagen: Ausstattungslinie: Shine Farbe: Perlmutt Weiß Aufpreis Farbe: 790 Euro Bereifung vorne: 205/55R19 Bereifung hinten: 205/55R19 Bremsanlage: Scheibenbremsen v. und h. Elektronische Feststellbremse: Ja Infotainment: 8″ Infotainmentsystem

Preise:

Preis Basismodell: 23.840 Euro

Basispreis Testwagen: 40.290 Euro

Preis Testwagen: 44.230 Euro