BYD Dolphin G DM-i: Großer Kleinwagen mit Übergangstechnologie – 1.000 km Reichweite + 100 km rein E

Der neue BYD Dolphin G DM-i feiert seine Europa-Premiere in Berlin. Er könnte für viele Interessenten für einen neuen Kleinwagen genau zur richtigen Zeit kommen. Denn während reine Elektroautos noch nicht für jeden die ideale Lösung sind, setzt BYD auf eine spannende Übergangstechnologie: den Plug-in-Hybrid. Mit der sogenannten DM-i-Technologie fährt der kompakte Hatchback im Alltag mir bis zu 105 Kilometern Reichweite zwar überwiegend elektrisch, der Benzinmotor sorgt aber dafür, dass auch lange Strecken bis zu rund 1.000 Kilometern ohne nervende Lade-Unterbrechungen zurück gelegt werden können. Damit will BYD die Vorteile von E-Antrieb und Verbrenner nun auch im Kleinwagen (B-Segment) miteinander verbinden.

In diesem Video schauen wir uns den neuen Kompaktwagen direkt auf der Premiere in Berlin an, werfen einen Blick auf Design, Innenraum, Technik und die Chancen des neuen BYD im hart umkämpften Kleinwagen-Segment. Dabei gehen wir auch auf die Preise ein.

Ist der BYD Dolphin G DM-i die clevere Alternative zu reinen Elektroautos? Schreib deine Meinung in die Kommentare! Wäre ein Plug-in-Hybrid mit über 1.000 km Reichweite für euch die bessere Lösung als ein reines Elektroauto?