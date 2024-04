Der neue Audi SQ8

Audi hat den Q8 und auch den SQ8 Ende letzten Jahres überarbeitet. Außen bekam das stattliche Coupé-SUV gut erkennbar eine neue Front- und Heckschürze. Die Lufteinlässe sind beim SQ8 farblich abgehoben und lassen das Sport-SUV mit dem Coupé-Heck noch dynamischer erscheinen. Audi stattet den Q8 zudem mit HD Matrix LED-Scheinwerfern und erstmals mit einem Laser als Zusatzfernlicht aus. Am Heck deuten die 4 Endrohre auf das hohe Leistungspotenzial des 4-Liter-8-Zylinder (V) im SQ8 hin. Digitale OLED-Heckleuchten mit vier wählbaren Schlusslicht-Designs geben dem Eigner die Chance, seinen SQ8 zu individualisieren.

Hochwertiger Innenraum mit Sport-Charakter

Mir gefällt der Innenraum des SQ8 richtig gut. Auch wenn ich die roten Sicherheitsgurte nicht bräuchte. Sie passen aber gut zu den roten Ziernähten auf den dunkelgrauen Alcantara-Sitzen, die die einerseits bequem sind und andererseits genügend Seitenhalt auch in schnell gefahrenen Kurven geben. Die 3 hochauflösenden Displays geben jederzeit die gewünschten Informationen. Die weitgehend intuitive Steuerung ist über Touch oder Sprache (Alexa) möglich, funktioniert tadellos. So wünscht es sich Der-Autotester. Nicht über-digitalisiert, es gibt noch einige wenige physischen Schalter. Ein Innenraum, der Tradition und Moderne in guter Art verbindet.

Üppig Raum für Familie und Lasten

Technische Basis für den Q8 war und ist bekanntlich der VW Touareg. Seit 2018 gibt es den nahen Konzern-Verwandten des Porsche Cayenne, des Bentley Bentayga und auch des Lamborghini Urus bereits. 2,2 Tonnen Leergewicht werden beim SQ8 verteilt auf runde 5 Meter Länge, knappe 2 Meter Breite und eine Höhe von 1,70 Meter. Der Radstand von 3 Metern sorgt für viel Nutzraum. Auf den bequemen Rücksitzen wird das besonders deutlich, auch die Kopffreiheit ist hier völlig ok – trotz der Coupé-Form des Q8. 655 Kilo dürfen inklusive der Passagiere zugeladen werden. Fürs Gepäck stehen urlaubsgerechte 605 bis 1.755 Liter bereit. Durch seine hohe Anhängelast kann der Nutzwert und das Transportvolumen des SQ8 deutlich erweitert werden. Bis zu 3,5 Tonnen können im SQ8 durch die serienmäßige, elektronisch geregelte Luftfederung (mit stufenlosem adaptivem Dämpfungssystem) an den Haken genommen werden.

Annäherungserkennung

Im Zusammenspiel mit den Assistenzsystemen bietet der SQ8 eine Annäherungserkennung: Wenn sich andere Verkehrsteilnehmende dem stehenden Q8 von hinten auf weniger als zwei Meter nähern, aktiviert ein Steuergerät alle digitalen OLED-Segmente. Ein Plus an Sicherheit! Die aufpreisfreie Luftfederung lässt den SQ8 auf der Autobahn sänftengleich dahingleiten. Die Air Suspension lässt aber genauso auch schnell gefahrenen Kurven mit geringer Wankneigung zu. Eine wunderbare Technik diese Luftfederung. Ähnlich wie die im Audi SQ8 ebenfalls serienmäßige Allradlenkung, die bei niedrigem Tempo die hinteren Räder bis zu fünf Grad in entgegengesetzter Richtung zu den Vorderrädern einschlagen lässt. So verkleinert sich der Wendekreis um bis zu einen Meter, was die Handlichkeit des mächtigen Wagens deutlich verbessert. Fast könnte man meinen, einen SQ3 zu bewegen.

Allradlenkung ohne Aufpreis

Der 4-Liter-V8-Benziner im SQ8 wurde bei der Produktaufwertung unverändert übernommen. Seine Leistung von 373 kW (507 PS) und sein Drehmoment von 770 Newtonmetern geben dem Fahrer (in Kombination mit der Luftfederung und den Fahr-Modi) die Möglichkeit, jederzeit sportwagenhaft unterwegs sein zu können. Der Motor beschleunigt den SQ8 im besten Fall in nur 4,1 Sekunden auf Tempo 100. erst bei 250 Stundenkilometern ist Schluss mit lustig. Untermalt wird der sportliche Vortrieb von einer bassig-sportlichen Klangnote, die keinesfalls zu prollig daher kommt. Mit der beachtlichen Dynamik, die der SQ8 an den Tag legen kann, geht bei einem reinen Benziner selbstredend auch ein relativ hoher Verbrauch einher. Audi gibt 12 bis 13 Liter (WLTP) an. Auf unseren gemischten Testfahrten lag der Verbrauch rund einen Liter höher. Wer den SQ8 fordert, muss mit deutlich höheren Werten rechnen.

Verbrauch passt zum Preis

Wer in der Lage ist, die mindestens 119.500 Euro als Kaufpreis zu finanzieren, dem wird der Benzinpreis kaum Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Unser Testwagen will mit seinen optionalen Zusatzbestandteilen (siehe Einblendung in unserem Video) sogar mit 144.265 Euro bezahlt sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Fazit nach unserem Alltagstest

Der-Autotester wurde in der Testphase zum Fanboy des Audi SQ8. Seine Kombination aus coupéhaftem SUV-Design, hochwertigen Materialien, solider Verarbeitung, hohem Nutzwert und auf Wunsch sportlicher Fortbewegung macht ihn zur Eierlegendenwollmilchsau. Wäre da nicht sein hoher Preis und der ebensolche Verbrauch, der Autotester würde ihn gern in der Farbe des Testwagens in seine Garage stellen. Vielleicht werden fette V8 Antriebe in hochwertigen SUVs in der Post-Verbrenner-Zeit zudem mal begehrte Sammlerstücke. Der-Autotester würde sich nicht wundern.

Technische Daten:

Audi SQ8 (373 kW)

Motorbauart V8-Motor

Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung 3996 / 86,0 x 86,0 / 10,1

max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min 373 (507) / 5500

max. Drehmoment in Nm / bei 1/min 770 / 2000 – 4000

Höchstgeschwindigkeit in km/h 250 (abgeregelt)

Beschleunigung 0-100 km/h in s 4,1

Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km 12,8 – 12,0

CO2-Emission kombiniert nach WLTP in g/km 291 – 272

Zul. Gesamtgewicht in kg 2240

Testwagen-Preis 144.265 Euro