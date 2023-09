Hochleistung in ihrer reinsten Form: Der neue Audi R8 Coupé V10 GT RWD

Er ist ein streng limitiertes Sondermodell, das weltweit auf nur 333 Exemplare begrenzt wurde. Jedes Stück erhält eine fortlaufender Nummerierung und eine exklusive Ausstattung. Mit einer Leistungssteigerung auf 620 PS aus einem 5,2-Liter-V10-Saugmotor ist der R8 GT RWD das stärkste Fahrzeug in der Geschichte der Marke mit Heckantrieb.

Ein neues 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und der innovative Fahrmodus „Torque Rear“ ermöglichen ein unvergleichliches Fahrerlebnis. Der Torque Rear Modus mit individueller Anpassungsmöglichkeit erlaubt präzises und kontrolliertes Übersteuern.

Die sieben Stufen des Torque Rear-Modus können über den Bediensatelliten am Lenkrad gesteuert werden. So sind die Fahrer in der Alge, ihre Fahrt perfekt an die Streckenbedingungen und ihre Fähigkeiten anzupassen.

Leistungssteigerung und atemberaubende Geschwindigkeit

Der 5,2-Liter-V10-Saugmotor des R8 GT RWD leistet beeindruckende 620 PS und bietet ein Drehmoment von 565 Nm, das zwischen 6.400 und 7.000 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung steht (Höchstdrehzahl 8.700 Umdrehungen pro Minute). Diese Leistungsdaten ermöglichen eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,4 Sekunden. Eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 320 km/h sollte ausreichen :-).

Das neue 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit verkürzten Schaltzeiten sorgt für eine noch beeindruckendere Beschleunigung in allen Gängen.

Gewichtsreduzierung für höhere Leistung

Durch verschiedene Maßnahmen wurde das Gewicht des Audi R8 Coupé V10 GT RWD um etwa 20 Kilogramm reduziert, sodass es insgesamt 1.570 Kilogramm (ohne Fahrer) wiegt.

Diese Gewichtseinsparung wurde unter anderem durch exklusive 20-Zoll-Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design erreicht, die mit dem Hochleistungsreifen Michelin Sport Cup 2 kombiniert werden können, Zudem durch eine leistungsfähige Keramikbremsanlage. Ein weiterer Beitrag zur Gewichtsreduktion ist das Sportfahrwerk „Performance“ mit CFK-Stabilisator, das für eine noch bessere Straßenlage und größerer Dynamik bei Kurvenfahrten sorgt.

Einzigartiger Auftritt

Das Sondermodell Audi R8 V10 GT RWD2 zeichnet sich durch exklusive Anbauteile aus, darunter der schwarze Schriftzug „R8 GT“ am Heck und weitere Embleme in Schwarz. Das Carbon Aerokit in Hochglanz verbessert die Stabilität auf der Straße und ermöglicht höhere Kurvengeschwindigkeiten. Das Kit umfasst Frontsplitter, Flics, Seitenschwellerverkleidungen, cW-Elemente am Heckstoßfänger, einen Diffusor und einen Heckflügel mit Schwanenhals-Aufhängung. Dieses aerodynamische Set sorgt für optimale Unterströmung und verbesserte aerodynamische Effizienz. Der R8 GT2 ist in den Farben Suzukagrau matt, Tangorot Metallic und Daytonagrau Metallic erhältlich.

Exklusives Interieur

Im Innenraum setzt Audi Sport die Hommage an den ersten R8 GT von 2010 fort. Das Interieur kombiniert Schwarz und Rot, inklusive roter Gurte, Fußmatten und R8-Schalensitze. Unter dem Wählhebel befindet sich eine partiell mattierte Carboneinlage mit der fortlaufenden Nummerierung des R8 GT2.

Der Preis

Der neue Audi R8 Coupé V10 GT RWD2 ist im laufenden Jahr noch beim Händler erhältlich. Als Preis werden schlappe 225.000 Euro aufgerufen.

Mit diesem streng limitierten Sondermodell setzt Audi Sport GmbH erneut Maßstäbe in Sachen Leistung, Innovation und Exklusivität und bietet sportbegeéisterten Autofahrern ein unvergleichliches Fahrerlebnis.

Technische Daten

Audi R8 Coupé V10 performance RWD / GT GT RWD (456 kW)

Motorbauart V10-Motor Hubraum in ccm / Bohrung x Hub in mm / Verdichtung 5.204 / 84,5 x 92,8 / 12,7 max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min 456 (620) / 8000 max. Drehmoment in Nm / bei 1/min 565 / 6400 – 7000 Höchstgeschwindigkeit in km/h 320 Beschleunigung 0-100 km/h in s 3,4 Verbrauch kombiniert nach WLTP in l/100 km 15,0 – 14,9 CO 2 -Emission kombiniert nach WLTP in g/km 341 – 339 Leergewicht ohne Fahrer / mit Fahrer / Zul. Gesamtgewicht in kg 1570 / 1645 / 1875