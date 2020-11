Ob der neue Audi R8 Spyder V10 RWD Ninas Traum-Cabrio 2020 ist, will sie heute rausfinden. Das Supercar sprintet von 0-100 km/h in nur 3,8 Sekunden, hat eine Leistung von 540 PS und ein maximales Drehmoment von 540 Nm. Seine Superpower bekommt er durch seinen V10-Motor, ein 5,2-Liter-FSI, der sich direkt hinter der Passagierzelle befindet.











Die Testversion trägt ein Lackkleid in Arablau mit Kristalleffekt. Gepaart ist sein Look mit dem Stoffverdeck und Elementen in schwarz. Der R8 Spyder V10 RWD hat einen reinen Heckantrieb mit passiver Differenzialsperre und ein angepasstes RWD-Sportfahrwerk. Durch den Mittelmotor hat er einen niedrigen Schwerpunkt und dadurch einen tollen Straßenhalt. Vmax liegt bei 318 km/h. Und das Verdeck lässt sich bis zu 50 km/h in nur 20 Sekunden öffnen oder schließen.

Welche Superkräfte der neue Audi R8 Spyder noch hat, schauen wir uns im Detail an.

Technische Daten:

Audi R8 Spyder V10 RWD 2020

Technik: Zylinder/Ventile pro Zylinder. 10/4

Hubraum: 5204 cm³

Leistung: 540 PS

Max. Gesamtdrehmoment: 540 Nm

Getriebe/Antrieb: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe

Leergewicht (Werk): 1.695 Kilogramm

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 3,8 s

Höchstgeschwindigkeit: 322 km/h

Verbrauch (WLTP): 13,2 Liter

Basispreis: 153.042 Euro

Testversion: 170.160 Euro

Zur Ausstattung:

Lack: Arablau Metallic

Lederausstattung: 2.000 Euro

Bank & Olufsen Soundsystem 1.900 Euro

MMI Navi Plus 3.380 Euro

