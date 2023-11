Audi Q8 (2024) Facelift – Was NEU ist?

Der auf den Stand der Zeit gebrachte Audi Q8 präsentiert sich nun technisch aktualisiert und mit einem überarbeiteten Außendesign. Nina hat in Südafrika, auf der weltberühmten Gardenroute, mit großer Freude die Gelegenheit genutzt, den neuen Audi Q8 zu fahren.

Die Front – wie auch die Heckschürze des Q8 wurden überarbeitet, um den kraftvollen Auftritt des Fahrzeugs noch besser hervorzuheben. Für Kunden, die mehr Sportlichkeit wünschen, steht nun das optionale S line Exterieur-Paket zur Verfügung. Audi setzt beim Q8 erstmals auf HD Matrix LED-Scheinwerfer, die zusätzlich mit einem Laser als Zusatzfernlicht ausgestattet sind. Diese innovativen Scheinwerfer verfügen über ein digitales Tagfahrlicht mit variablen Lichtsignaturen. Die erweiterte Lichtausstattung wird durch digitale OLED-Heckleuchten mit vier wählbaren Schlusslicht-Designs abgerundet. Das Fahrzeug präsentiert sich auch mit neuen Rädern, Farbvarianten und Dekor-Einlagen.

Die Sitze wurden ebenfalls überarbeitet. Der neue Audi Q8 verkörpert auch weiterhin das größte Q, es vereint fortschrittliche Technologie mit einem ansprechenden Design. Nina zeigt sich überzeugt, dass der Q8 in dieser Form auch in Zukunft eine Spitzenwahl in der großen SUV-Klasse ist.

Die Preise für den runderneuerten Audi Q8 starten bei 86.700 Euro

Der überarbeitete Q8 repräsentiert mit seinem audi-typischen Design das große SUV-Coupe der Marke mit den vier Ringen. Gleichzeitig erkennt man die modernisierte Designsprache. Mit seiner reduzierten Form, den großzügigen Flächen und den klaren Linien zeichnet der Q8 ein ausgesprochen dynamisches Bild. Die kurzen Überhänge und der lange Radstand erzeugen sportlich-elegante Proportionen, die mit markanten Außenfarben und großen Rädern betont werden können.

Der optische Auftritt: Reduziert und markant

Der kraftvolle und aufrechtstehende Audi Singleframe im Oktagon-Design gefällt mit den nun vertikalen Einlegern. Diese sind im Basis-Exterieur in Tropfenform, beim S line Exterieur-Paket sowie beim SQ8 in L-Form gestaltet. Dadurch werden auf den ersten Blick die Zugehörigkeit zu den Top-Modellen von Audi und die deutliche Unterscheidung von den A-Modellen sichtbar. Aufgefallen sind Nina gleich die neuen und betont gezeichneten Lufteinlässe, die klar in die Grundarchitektur integriert sind.

Dekorative Elemente hat Audi konsequent reduziert, um dem Fahrzeug ein noch klareres puristisches Design mitzugeben. Um Basis, S line Exterieur-Paket und S-Modell auf den ersten Blick unterscheiden zu können, sind Bereiche im vorderen Stoßfänger, die Türaufsatzleisten und der Diffusor im Basismodell farblich abgesetzt, was zudem den robusten Offroad-Look unterstreicht. Neu für alle Aggregate des Audi Q8 ist eine Abgasanlage mit vollwertigen und optisch ansprechenden Endrohren. Das S line Exterieur-Paket orientiert sich nochmal stärker am SQ8 und fällt durch die deutlich betonten seitlichen Lufteinlässe im vorderen Stoßfänger auf.

Der Singleframe zeigt nun eine eigenständige Farbgebung. Optional stehen die Optik-Pakete „Schwarz“ und „Schwarz Plus“ zur Verfügung, mit denen markante Akzente im Bereich des Audi Singleframe, der Zierleisten an den Seitenscheiben und der Stoßfänger vorn und hinten gesetzt werden können. Zudem ist die Singleframe Maske in Schwarz Hochglanz ausgeführt.

Die innovativen Scheinwerfer mit HD Matrix LED-Technologie und zusätzlichem Laserlicht sowie dem an der oberen horizontalen Kante positionierten digitalen Tagfahrlicht verleihen dem Q8 einen noch selbstbewussteren Ausdruck. In Verbindung mit den beim Q8 erstmals verfügbaren digitalen OLED-Heckleuchten wird der gehobene Charakter des Modells noch deutlicher. Am Heck verbindet ein LED-Lichtband gemeinsam mit einer schwarzen, hochglänzenden Blende mit integrierten Audi Ringen die digitalen OLED-Heckleuchten über die gesamte Breite des Autos.

Der Audi Q8 trägt nun die neue, moderne Corporate Identity. Konkret handelt es sich um die nun zweidimensionalen Audi-Ringe, die der Q8 e-tron erstmals präsentierte. Nina gefallen die neuen Audi-Ringe richtig gut, sehen einfach moderner aus, meint die auch journalistisch arbeitenden Auto-Influencerin. Statt aus Chrom präsentieren sich die neuen Vier Ringe kontrastreich in Weiß und Schwarz, im Rahmen eines optionalen Pakets weicht das Weiß der Ringe einem dunklen Grau, das jedoch optisch dem Schwarz Hochglanz ähnelt. Die Platzierung der Modell-, Derivat- und Technologiebezeichnung geschieht nun auch beim Q8 auf der B-Säule .

Verschiedene Scheinwerfer und Rückleuchten zur Wahl

Serienmäßig erhellen im Q8 leuchtstarke LED-Scheinwerfer die Fahrbahn, auf Wunsch können Matrix LED-Scheinwerfer gewählt werden. Darüber hinaus stehen HD Matrix LED-Scheinwerfer mit Audi Laserlicht zur Verfügung, in denen jeweils 24 LEDs und eine Hochleistungslaserdiode arbeiten und die über ein im Scheinwerfer eingearbeitetes blaues Ambientelicht sofort erkennbar sind. Das Laserlicht wird ab 70 km/h aktiv und erhöht die Reichweite des Fernlichts deutlich. Neu für die Top-Ausstattung der Scheinwerfer: die digitalen Tagfahrlichtsignaturen. Sie verleihen dem Q8 einen charakteristischen und unverwechselbaren Auftritt und erlauben es dem Nutzer, eine von vier individuellen Lichtsignaturen über das MMI auszuwählen.

Neu ist aber nicht allein der erweiterte Funktionsumfang der Scheinwerfer, sondern auch ihre Gestaltung. Die höhere Positionierung des Tagfahrlichts verleiht dem Q8 nicht nur optisch mehr Breite, es entsteht auch eine fließende formale Verbindung zwischen Scheinwerfern und Singleframe. Erstmals kommen im Q8 als optionales Angebot auch großflächig digitalisierte OLED-Heckleuchten (OLED = organic light emitting diode) zum Einsatz – diese verfügen in Verbindung mit den Frontscheinwerfern ebenfalls über vier digitale Lichtsignaturen.

Zusätzlich, wie im Audi A8 und Q5, besitzen die digitalen OLED-Heckleuchten im Zusammenspiel mit den Assistenzsystemen eine Annäherungserkennung: Wenn sich andere Verkehrsteilnehmende dem stehenden Q8 von hinten auf weniger als zwei Meter nähern, aktiviert das Steuergerät sämtliche digitalen OLED-Segmente. Weitere Funktionen sind das dynamische Blinklicht sowie die unterschiedlich gestalteten Coming- und Leaving-Home-Inszenierungen.

Dekore, Farben, Räder

Mit der Produktaufwertung des Q8 hat Audi das Ausstattungsprogramm nochmals verfeinert. Die Nähte der Sitzgarnituren für das Grundmodell sind nun serienmäßig in grauer Kontrastfarbe ausgeführt. Darüber hinaus stehen neun Dekoreinlagen zur Wahl. Neu im Programm: Holz Eschenmaser silber naturell für das Basismodell, Carbon Köper matt und Aluminium matt gebürstet mit Linearprägung silber für den Q8 mit dem S line Sport-Paket sowie den SQ8.

Um den Charakter des Q8 weiter zu unterstreichen, sind drei neue Lackfarben im Angebot: Sakhirgold und Ascariblau, dazu kommt Chilirot, alle drei als Metallic-Lackierung. Das Räderportfolio stellt fünf neue Räderdesigns, verteilt auf die Dimensionen 21 bis 23 Zoll, zur Wahl.

Zur Modellpflege erweitert Audi darüber hinaus das Angebot in puncto Apps, denn erstmals können Passagiere direkt auf beliebte Apps von Drittanbietern (zum Beispiel Spotify oder Amazon music) zugreifen. Was die Fahrassistenzsysteme betrifft, erhält vor allem die Umfeldanzeige eine deutliche Aufwertung.

Das Audi virtual cockpit stellt unter anderem die Spurwechselwarnung, andere Verkehrsteilnehmer (Lkw, Pkw und Motorrad), den Abstandswarner, den Kreuzungsassistent sowie die Ampelinfo online in beeindruckender Full-HD-Qualität dar.

Fahrwerk mit Audi DNA

Nur ein Audi fährt wie ein Audi: So bringen die Vier Ringe die Audi DNA der Fahreigenschaften auf den Punkt, natürlich auch beim Q8. Fünf Eigenschaften definieren das Fahrverhalten: ausbalanciert, solide, kontrolliert, präzise und mühelos. Fahrwerk, Lenkung, Antrieb, Brems- und Regelsysteme spielen dabei eine tragende Rolle, um ein nachhaltig sicheres, dynamisches und gleichzeitig komfortables Fahrverhalten zu schaffen. Bereits in der Serienausstattung bietet der Q8 dank ausgewogenem Stahlfederfahrwerk mit Dämpferregelung ein stimmiges Fahrgefühl.

Als Optionsausstattung kann eine elektronisch geregelte Luftfederung mit stufenlos adaptivem Dämpfungssystem – als adaptive air suspension oder adaptive air suspension sport (Serienausstattung beim SQ8 – gewählt werden. Zusätzlich sichert die optionale Allradlenkung (Serienausstattung beim SQ8 ein gesteigertes Maß an Sicherheit und Komfort.

Bei niedrigem Tempo schlagen die hinteren Räder bis zu fünf Grad in entgegengesetzter Richtung zu den Vorderrädern ein. So verkleinert sich der Wendekreis um bis zu einen Meter und die Handlichkeit beim Rangieren steigt. Gleichzeitig spürt man mehr Komfort und Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten, da die Hinterräder gleichsinnig zu den Vorderrädern einschlagen. Um die Handhabung des Q8 in alltäglichen Situationen wie dem Rangieren auf Parkplätzen, in Parkhäusern oder der heimischen Garage zu verbessern, sorgt eine Optimierung der Lenkung für mehr Leichtigkeit bei diesen Manövern.

Die Antriebe

Das Aggregate-Programm eröffnet der 45 TDI quattro, ein 3-Liter-Diesel, der 170 kW (231 PS) Leistung bietet und ein fettes Drehmoment von 500 Newtonmetern liefert. Das Plateau steht von 1.500 bis 3.000 Umdrehungen bereit. Aus dem Stand erreicht der Audi Q8 45 TDI in 7,1 Sekunden die 100-km/h-Marke. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 226 km/h. Diesem Aggregat folgt der 50 TDI quattro. Die stärkere Ausbaustufe leistet 210 kW (286 PS) und liefert 600 Newtonmeter Drehmoment. Damit beschleunigt der große SUV in 6,1 Sekunden von null auf 100 km/h und weiter bis 241 km/h Spitze.

Im Audi Q8 55 arbeitet ein 6-Zylinder-Ottomotor mit drei Litern Hubraum und Direkteinspritzung, der 250 kW (340 PS) leistet. Im breiten Drehzahlband von 1.370 bis 4.500 Umdrehungen entwickelt er ein maximales Drehmoment von 500 Newtonmetern. Der turboaufgeladene Benzinmotor beschleunigt den Audi Q8 in 5,6 Sekunden von null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei elektronisch begrenzten 250 km/h.

Alle V6-Motoren im Audi Q8 sind mit einer 8-Stufen-tiptronic, dem permanenten Allradantrieb quattro sowie mit dem Mild-Hybrid-System verbunden. Das Mild-Hybrid-System kann den Verbrauch um bis zu 0,5 Liter pro 100 Kilometer verringern. Seine wichtigsten Bausteine sind eine Lithium-Ionen-Batterie und ein Riemen-Starter-Generator (RSG), der das 48-Volt-Hauptbordnetz des SUV-Coupés mit Strom versorgt. Beim Verzögern ermöglicht der RSG eine Rekuperationsleistung bis acht Kilowatt und speist diese in den Akku ein. Zwischen 55 und 160 km/h kann der Q8 mit ausgeschaltetem Motor bis zu 40 Sekunden lang segeln, wenn der Fahrer vom Gas geht. Danach startet der RSG den Sechszylinder schnell und hochkomfortabel wieder. Der Start-Stopp-Bereich beginnt bereits bei 22 km/h.

Performance pur: der Audi SQ8 mit seinem 8-Zylinder

Der SQ8 ist natürlich der Favorit von NinaCarMaria. Denn er steht für pure Sportlichkeit. An der Frontschürze findet man neugestaltete Spoiler und einen ausdrucksvollen Diffusor am Heck. Der Singleframe präsentiert sich mit vertikalen Einlegern in L-Form, jedoch in sportlicher Farbgebung. Die größeren Lufteinlässe sind gefüllt mit Wabengittern. Charakteristisch setzt Audi bei den Außenspiegelgehäusen, den Einlegern im Singleframe sowie der Umrandung der seitlichen Lufteinlässe auf eine sportliche Aluminiumoptik. Diese Farbgebung schmückt ebenfalls den Einleger im Seitenschweller. Auch für den SQ8 sind die Optikpakete schwarz und schwarz plus bestellbar.

Der SQ8 setzt mit der Produktaufwertung auf den etablierten 4.0 TFSI mit 373 kW (507 PS) und 770 Newtonmetern Drehmoment mit schnell schaltender 8-Stufen-tiptronic und permanentem Allradantrieb quattro. Damit beschleunigt der Motor den SQ8 in nur 4,1 Sekunden auf 100 km/h, elektronisch begrenzt ist die Höchstgeschwindigkeit bei 250 km/h. Dank der Zündfolge 1-3-7-2-6-5-4-8 entwickelt der 4.0 TFSI einen markanten sportlich-sonoren Sound. Bei geringer bis mittlerer Last und Drehzahl – von 160 bis 250 Newtonmetern sowie zwischen 950 und 2.500 Umdrehungen und max. 145 Newtonmeter Drehmomentanforderung – deaktiviert das System cylinder on demand in den oberen Gängen die Zylinder 2, 3, 5 und 8, indem es Einspritzung und Zündung stilllegt und die Ein- und Auslassventile geschlossen lässt. Der Umschaltvorgang dauert nur Millisekunden und ist praktisch nicht wahrnehmbar. Im 4-Zylinder-Betrieb verlagern sich in den aktiven Zylindern die Betriebspunkte zu höheren Lasten, was den thermischen Wirkungsgrad verbessert, während die deaktivierten Zylinder weitestgehend verlustfrei – wie Gasfedern – mitlaufen. Beim Tritt auf das Gaspedal werden sie sofort wieder zugeschaltet. Für den sportlichen Sound sitzt in jedem Endrohr der Abgasanlage eine Schaltklappe, die den Klang je nach Last und Drehzahl moduliert.

Für ein optimales Fahrerlebnis braucht es nicht nur erstklassige Motoren, sondern auch herausragende Fahrwerkskomponenten. Im optionalen Fahrwerkspaket advanced erhalten die Kunden ergänzend das Sportdifferenzial. Bei schneller Kurvenfahrt verschiebt es die Momente zwischen den Hinterrädern über zwei Lamellenkupplungen – das kurvenäußere Rad, das den besseren Grip hat, erhält so den größeren Anteil. Dieses Torque Vectoring macht das Handling noch müheloser und präziser: Beim Einlenken oder Beschleunigen wird das große Sport-SUV-Coupé förmlich in die Kurve hineingedrückt, die Untersteuerneigung wird minimiert. Zweiter Baustein im Paket: die elektromechanische aktive Wankstabilisierung (eAWS).



An beiden Achsen sitzt ein kompakter Elektromotor, der mit einem Getriebe gekoppelt ist. Er teilt den Stabilisator in zwei Hälften. Bei Geradeausfahrt lässt er sie weitgehend unabhängig voneinander arbeiten, was die Aufbaubewegungen auf unebenen Straßen reduziert. Bei sportlicher Gangart hingegen verdreht die E-Maschine die beiden Hälften gegeneinander, so dass sie als Einheit wirken. Jetzt neigt sich das Auto deutlich weniger in die Kurve, das Lenkverhalten wird präziser. Die Antriebsenergie für die eAWS kommt aus einem Superkondensator, der mit 48 Volt Spannungslage arbeitet. Der kompakte und leichte Energiespeicher, der in sehr kurzer Zeit hohe Ströme aufnehmen und abgeben kann, versorgt die beiden Elektromotoren mit jeweils maximal 1,5 Kilowatt Leistung.#

Serienmäßig fährt der Audi SQ8 mit 21-Zoll-Rädern und Reifen im Format 285/45 vom Band. Alternativ liefern Audi und Audi Sport weitere 21- sowie 22-Zöller. Maximal sind 23-Zöller mit Reifen im Format 285/35 verfügbar. Für eine größere Vielfalt offeriert Audi für den SQ8 TFSI1 ein weiteres, neues Leichtmetallrad in 23 Zoll, das explizit auf das sportliche Erscheinungsbild des Wagens abgestimmt ist.

An der Vorderachse sind Bremsscheiben mit 400 Millimeter Durchmesser im Einsatz, an der Hinterachse mit 350 Millimetern. Die schwarzen Bremssättel – optional in Rot erhältlich – tragen an der Vorderachse das für Audi typische S-Logo.

Preise ab 86.700 Euro

Der Audi Q8 ist mit seinem überarbeitetem Design, der innovativen Lichttechnologie und dem umfangreicherem Ausstattungsangebot bereits bestellbar. Die Preise für den 45 TDI quattro starten bei 86.700 Euro, der 50 TDI quattro kostet 89.700 Euro. Für den 55 TFSI quattro werden 89.900 Euro fällig, während Ninas Liebling, der besonders sportliche SQ8 bei 119.500 Euro startet.