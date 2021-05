Audi Q4 e-tron Sportback (2021) -Bezahlbares Elektro-SUV mit großem Innenraum

Mit dem Q4 e-tron bringt Audi die Elektro-Mobilität nun auch in die höher gelegte Kompakt-Klasse. Das 4,59 Meter lange und 1,63 Meter hohe SUV wird in zwei Karosserie-Varianten auf den Markt gebracht. Im Juni zunächst in einer klassischen SUV-Form. Im Spätsommer folgt dann der Q4 e-tron Sportback (Aufpreis plus 2.000 Euro) mit seiner coupehaften Linie. Preise ab 41.900 Euro stehen in der Liste, davon kann der Käufer noch die 9.000 Euro Förder-Prämie abziehen (förderfährig sind Q4 e-tron 35 und 40). So starten die Preise effektiv bei 33.000 Euro. Unser bestens ausgestatteter Testwagen Audi Q4 e-tron 50 Quattro Sportback bringt es mit dem „Edition One“ Paket und weiteren Optionen in der Preisliste auf über 73.000 Euro. Ein gut ausgestatteter Audi Q4 e-tron 40 kostet um die 55.000 Euro

2 Karosserie-Varianten zur Wahl

Der Q4 mit seinem Leergewicht zwischen 1.800 und 2.200 Kilogramm (je nach Antriebsvariante) wird in drei Leistungsstufen von 170 PS, 205 PS oder 299 PS angeboten. Wie bei Audi zu erwarten gibt es ihn mit Hinterradantrieb und auch mit Allrad-Antrieb. Dazu entstehen zwei Reichweiten-Varianten durch den Einsatz einer 55 kWh Batterie und einer 82 kWh (beide Werte brutto) Batterie. Die große Batterie kann an Gleichstrom-Stationen bis zu 125 Kilowatt Leistung geladen werden, die kleine bis zu 100 Kilowatt. Im besten Fall wird so in 10 Minuten Energie für etwa 130 Kilometer im Q4 gespeichert. Selbstredend kann auch an Wechselstrom „getankt“ werden, hier ist beim großen Akku eine Ladeleistung von bis zu 11 kW möglich, beim Kleinen von bis zu 7,2 kW. Als Stromverbrauch für die Basis-Variante Q4 35 e-tron gibt Audi einen Verbrauch zwischen 15,8 und 16,7 kW je 100 Kilometer an. Unser Testwagen wird mit einem Verbrauch von 17,6 bis 20,9 kWh je 100 Kilometer ausgewiesen. Audi bietet bei Nutzung des Ionity-Netzwerks einen Kilowatt-Preis von 31 Cent an (im ersten Jahr ohne Grundgebühr), was in etwa einem üblichen Preis Zuhause entspricht.

3 Leistungsstufen sind wählbar

Unser Testwagen mit einem Leistungspotenzial von bis zu 299 PS, einem Drehmoment von 460 Newtonmetern und Quattro-Antrieb schafft den Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 in 6,2 Sekunden, das haben unsere Messungen auf den Testfahrten bestätigt. Als Höchstgeschwindigkeit sind hier 180 Stundenkilometer fix eingestellt, damit der Verbrauch nicht exorbitante Höhen erklimmt und die Reichweite damit nicht zu sehr in die Knie geht. Mit dem 55 kWh (51,5 kWh netto) Akku sind runde 430 Kilometer nach der WLTP-Norm möglich, mit dem 82 kWh-Akku (76,0 kWh netto) des Testwagens kommt man bis zu 530 Kilometer weit. Vorausgesetzt, man hält sich bei Beschleunigung und Tempo zurück. Unser Geysir-Blauer Testwagen wird mit einer Reichweite von 497 Kilometer (nach dem WLTP-Zyklus) angegeben. Auf unseren Testfahrten hat sich eine Reichweite eingestellt, die in etwa 100 Kilometer geringer ist. Wir haben unsere Fahrten jedoch nicht auf eine Minimierung des Verbrauchs hin ausgelegt, sondern angestrebt, „normale“ Alltagsfahrten abzubilden. Nicht alle E-Autos lassen das Ziehen eines Anhängers zu. Nicht so beim Audi Q4, der bis zu 1,2 Tonnen an den optionalen Halen nehmen kann. Auf seinem Dach dürfen zudem bis zu 75 Kilo transportiert werden.

Audi Q4 e-tron

Luftiger Innenraum

Daneben ist der Q4 ein SUV wie man ihn von Audi kennt, will sagen, beste Verarbeitung und hochwertige Materialien. Zudem sitzt man etwas höher und hat mehr Raum um sich. Die Frontscheibe ist relativ flach eingebaut und reicht weit nach vorn. Hier macht sich der E-Antrieb zusätzlich positiv bemerkbar, denn er (an anderer Stelle) kleiner baut. Auch der fehlende Tunnel in der Mitte spendiert den Raumplanern bislang ungeahnte Möglichkeiten. Im Vergleich mit einem Q3 findet man daher sichtlich mehr Raum und Platz im Q4 e-tron. So ergibt sich im Vergleich zu Kompakte-SUVs mit Verbrenner-Antrieb deutlich mehr Raum vor der zweiten Sitzreihe. Man hat das Gefühl, in einem Auto zu sitzen, das ein bis zwei Klassen höher positioniert ist. Im Kofferraum stehen im Q4 e-tron zwischen 520 bis etwa 1.490 Liter für das Gepäck bereit. Der Sportback bietet, auch zu unserer Überraschung, aufgrund einer clevere Gestaltung der Heckklappenform sogar ein wenig mehr Gepäckraumvolumen. Allein die Kopffreiheit ist im coupehaften Sportback etwas geringer, aber noch ausreichend für Menschen bis 1,85 Meter.

Heckantrieb oder Quattro zur Wahl

Durch die tief zwischen den Achsen verbauten Akkus bekommt der Q4 e-tron einen tieferen Schwerpunkt als klassisch angetriebene SUVs. DAs wirkt sich günstig auf seine Straßenlage aus. Der Radstand von 2,76 Meter ist im Klassen-Vergleich groß. So ergeben sich kurze Überhänge. Auch weil weniger Raum als in Verbrennern für den Motor nötig ist. Mit einer Innenraum-Länge von 1,83 Meter ergeben sich Platz- bzw. Raumverhältnisse, die denen in einem Audi Q7 nahe kommen. Im Innenraum verteilt stehen in Summe 25 Liter weiterer Stauraum für Krimskrams bereit.

Technische Schmankerl

Auch technische Schmankerl bietet der brandneue Q4 e-tron. So kann der Fahrer aufpreisfrei aus 4 Licht-Designs auswählen (nur im Stand). Für mehr Sicherheit sorgt das neue AR Head-up-Display, das die Informationen in einem optischen Abstand von etwa 10 Metern vor dem Auto dargestellt. So muss das Auge nicht immer wieder neu fokussieren. Auch beim Antrieb gibt es kluge Lösungen. So wird die Momentenverteilung innerhalb von tausendstel Sekunden an die jeweilige Fahrsituation angepasst. Diese radselektive Momentensteuerung sorgt für bestmöglichen Vortrieb. Die heck-getriebenen Q4 Varianten benötigen nur 10,20 Meter als Wendekreis, das macht das Rangieren insbesondere in der Stadt angenehmer und sicherer. Eine Rekuperation gehört zu einem E-Auto. Der Q4 nutzt dabei aber auch prädikative Daten aus dem Navi-System. So erkennt das SUV schon vor dem Fahrer, dass hinter der nächsten Kurve eine Geschwindigkeitsbegrenzung beginnt und passt das Tempo rechtzeitig an. Wer die Rekuperation nutzt, der kann auf rund 90 Prozent der üblichen Bremsungen verzichten.

Fazit

Für mich ist der Q4 e-tron eines der besten, für breitere Schichten bezahlbaren Elektro-Autos, die ich bisher gefahren habe. Die reine E-Plattform eröffnete den Ingenieuren und Designern Möglichkeiten, die gemischte Plattformen nicht boten. Die Audi-Spezialisten haben das konsequent genutzt und ein kompaktes SUV entworfen, dessen Innenraummaße deutlich mehr Raum bieten, als seine Kollegen mit Verbrennern. Dazu kommen – neben den Audi-typischen Attributen – technische Innovation, die das Fahren komfortabler und auch sicherer machen. Die realen Reichweiten werdende Q4 für die meisten Nutzer 1. Wagen-tauglich machen. Der Q4 wird Audi folglich Freude bereiten. Und auch sein Preis wird das nicht verhindern. Denn nach Abzug der Förderbeträge beginnen die Preise bei 33.000 Euro. Das ist kaum mehr, als vergleichbar ausgestattete und qualitativ ähnlich hochwertige SUVs mit Verbrenner. Zum Marktstart im Juni kommt zunächst die klassische SUV Variante auf den Markt. Im Spätsommer folgt der Sportback mit seiner nach hinten abfallenden Dachlinie, der 2.000 Euro teurer ist, als der Q4 in der SUV-Form. Ich würde auf ihn warten, denn er sieht besser aus, bietet sogar minimal mehr Gepäck- und nur etwas weniger Kopffreiheit. Allerdings habe ich schon Sportbacks bei Audi gesehen, die in meinen Augen noch gelungener waren. Die geteilte Heckscheibe kann ich funktional zwar nachvollziehen, aber der kleine Buckel, der optisch entsteht, hätte für mich nicht sein müssen. Ihr fragt mich, welche Wettbewerber ich sehe? Im Konzern werden auf der gleichen Plattform der VW ID.4 und der Skoda Enyaq gebaut. BMW bietet im gleichen Segment den IX3 an, Mercedes den EQA und tendenziell auch der Volvo den XC40 Recharge.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten

Audi Q4 e-tron 50 Sportback

Länge / Breite / Höhe / Radstand: 4,59 / B 1,87 / H 1,63 / 2,76 m

Antrieb: 2 Elektromotoren

Systemleistung: 220 kW/299 PS

max. Drehmoment: 460 Nm

Getriebe: Eingang-Automatik

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 6,2 s

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (abgeregelt)

Normverbrauch: (WLTP): 17,8 kWh/100 km

CO2-Emissionen: 0 g/km

Akkukapazität: netto 76,6 / brutto 82 kWh

Reichweite (WLTP): 497 km

Preis: ab: 55.600 Euro

Schau gern mal bei unserem Kooperationspartner Null-Leasing.com vorbei, hier findest du eine große Auswahl an Fahrzeugen.

https://www.null-leasing.com/leasing-schnaeppchen?mc=derautotester (*Werbung)

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren