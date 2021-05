Audi plant Ladehubs mit Lounge

Audi wird ab der zweiten Jahreshälfte ein eigenes Schnellladesystem für einen Serieneinsatz erproben. Das Konzept sieht reservierbare High-Power-Charging-Ladepunkte vor. Ein direkt angeschlossener Lounge-Bereich soll als hochwertiger Aufenthaltsort zur Verfügung stehen. Die Suche nach einem Standort für das Pilotprojekt läuft derzeit. In der Testphase sollen auch Fahrer anderer Marken freie und nicht reservierte Ladepunkte sowie Teile der Lounge nutzen können.

Als Basis für den so genannten Audi Charging Hub dienen flexible Container-Würfel. Sie beherbergen neben Ladesäulen auch gebrauchte Lithiumionen-Batterien als Stromspeicher. Dank eines solchen rund 2,45 MWh großen Zwischenspeichers benötigen die insgesamt sechs Ladepunkte, an denen mit bis zu 300 kW Leistung geladen werden kann, lediglich einen gängigen 400-Volt-Starkstromanschluss. Dabei ist eine Leistung ab 11 kW pro Cube ausreichend, um die drei Speicher-Module mit einer Gesamtkapazität von 2,45 MWh kontinuierlich füllen und über Nacht aufladen zu können. Photovoltaikmodule auf dem Dach liefern zusätzliche grüne Energie.



Der Hub kann in kurzer Zeit transportiert, installiert und auf die jeweiligen Anforderungen vor Ort angepasst werden – weitestgehend unabhängig von den lokalen Netzkapazitäten. Der im Obergeschoss angesiedelte Loungebereich soll unter anderem Snacks, Getränke und andere Annehmlichkeiten bieten.



Der Audi e-tron GT beispielsweise erreicht in der Spitze bis zu 270 kW Ladeleistung. Damit kann er in gut fünf Minuten Energie für bis zu 100 Kilometer Strecke nachladen, eine Ladung von fünf auf 80 Prozent dauert unter idealen Bedingungen rund 23 Minuten. ampnet

Foto: Audi

