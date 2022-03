Alfa Romeo Tonale (2022) – Italiener unter Strom – Review I POV I Motor￼

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Alfa Romeo Tonale (2022)



Ab dem Jahr 2027 möchte Alfa Romeo ausschließlich rein elektrisch angetriebene Fahrzeuge anbieten. Das ist noch ne Zeit hin. Aber die Elektrifizierung beginnt schon heute. So auch beim brandneuen Kompakt-SUV Tonale. Selbstredend soll die von Vielen geliebte italienische Sportlichkeit weiter Bestand haben – so auch beim Tonale. In ihm realisieren die Italiener im Stellantis Konzern eine Kombination aus rennhistorischer Sportlichkeit und modernen Technologien.

Schon ab April wird der neue Alfa Romeo Tonale als exklusives Sondermodell bestellbar sein. Die Markteinführung in den Räumen der Händler erfolgt voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte. Noch wurden die Preise nicht kommuniziert. Auch die Daten zum Laden für die Plug-in-Hybrid-Variante sind noch geheim.

Was wir schon sagen dürfen, erfährst Du in unserem Video.

Viel Spaß dabei.

Antriebsarten:

Hybrid-Antrieb: 1,5 Liter Benziner mit Turbolader und variabler Geometrie „VGT“, Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Alfa Romeo TCT, 48-Volt-Elektromotor „P2“, mit zusätzlich 15 kW und 55 Newtonmeter Drehmoment. Leistung: 130 oder 160 PS

Plug-in-Hybrid: 202 kW (275 PS) mit Allradantrieb Alfa Q4

Leistung: 202 kW (275 PS)

Beschleunigung: 6,2 Sekunden

Elektrische Reichweite: 60 – 80 Kilometer

Diesel: 1,6-Liter-Turbodiesel, der 96 kW (130 PS) und 320 Newtonmeter; Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Alfa Romeo TCT und Vorderradantrieb.

Preise sind noch unbekannt.

00:00 Intro

01:14 POV

01:36 Motor / Antrieb

03:08 Design

07:00 Heck

09:22 Innenraum

15:36 Rückbank 16:56 Fazit

