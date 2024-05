Alfa Romeo JUNIOR (2024) I Milano or Junior? | Weltpremiere | In Clips, Stellantis In Alfa Romeo | Von Von NinaCarMaria

NinaCarMaria entführt Euch nach Turin. In Italiens viertgrößter Stadt wird nämlich der neue Alfa Romeo Junior vorgestellt. Das neue SUV aus dem Stellantiskonzern hat schon kurz nach seiner Einführung viel Aufmerksamkeit erfahren. Denn bald nach der Weltpremiere musste Alfa sein neues Baby umbenennen. Nicht ganz freiwillig. Statt Milano heißt es jetzt nämlich Junior. Der ursprüngliche Name war zum Politikum geworden. Der Kompakte wird nämlich nicht in Mailand produziert, sondern läuft im polnischen Tychy vom Band. Also kein Produkt aus Italien. Doch zurück zum neuen Junior. Nina nimmt Euch ins Studio mit, wo sie dir das neue SUV von Alfa Romeo vorstellt. Ganz gleich wie das Baby heißt.

Der neue Alfa Romeo Junior

https://youtu.be/104xB-b4IqY?si=ykylUhsWwN3AbhEL