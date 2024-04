Livestream: Der neue Alfa Romeo MILANO

Sei dabei, wenn Alfa Romeo den neuen MILANO enthüllt. Wann? Heute, Mittwoch, 1o. April 17 Uhr.

Das vom Centro Stile Alfa Romeo designte und von den Ingenieuren von Alfa Romeo entwickelte „Sport Urban Vehicle“ wird am 10. April 2024 in Mailand präsentiert, der historischen Heimat der Traditionsmarke. Der neue Alfa Romeo Milano wird auch in einer Variante mit zu 100 Prozent elektrischem Antrieb zur Wahl stehen und ist damit der allererste vollelektrische Alfa. Der neue Kompaktwagen soll laut dem Autobauer die Regeln des B-Segments neu definieren. Klickt rein.