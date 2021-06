(2021) Audi Q4 e-tron – Klassisches Steilheck oder doch Coupé-Heck (Sportback)? – Vor- und Nachteile

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mit dem Q4 e-tron bringt Audi die Elektro-Mobilität nun auch in die höher gelegte Kompakt-Klasse. Das 4,59 Meter lange und 1,63 Meter hohe SUV wird in zwei Karosserie-Varianten auf den Markt gebracht. Im Juni zunächst in einer klassischen SUV-Form. Im Spätsommer folgt dann der Q4 e-tron Sportback (Aufpreis plus 2.000 Euro) mit seiner coupehaften Heck-Linie. Preise ab 41.900 Euro stehen in der Liste, davon kann der Käufer noch die 9.000 Euro Förder-Prämie abziehen (förderfähig sind Q4 e-tron 35 und 40). So starten die Preise effektiv bei 33.000 Euro. Ein bestens ausgestatteter Audi Q4 e-tron 50 Quattro Sportback bringt es mit dem „Edition One“ Paket und weiteren Optionen in der Preisliste auf über 73.000 Euro (https://youtu.be/NeIsXIo5M-U). Ein gut ausgestatteter Audi Q4 e-tron 40 kostet um die 55.000 Euro. In diesem Video zeigen wir Euch die Steilheck-Variante mit ihrer klassischen SUV Form. Im bereits veröffentlichten Video haben wir Euch bereits die Sportback Variante vorgestellt. Schau rein!

Das Video zum neuen Audi Q4 e-tron Sportback gibt’s hier:



Technische Daten:

Audi Q4 40 e-Tron

Länge x Breite x Höhe (m): 4,59 x 1,87 x 1,63

Radstand (m): 2,76

Motor: permanenterregter Synchronmotor

Leistung: 204 PS (150 kW)

Max. Drehmoment: 310 Nm

Antriebsart: Hinterradantrieb

Batteriekapazität brutto/netto: 82 kWh/76,6

Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h (abgeregelt)

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 8,5 Sek.

Elektr. Reichweite: 520 km

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 19,3-17,3 kWh/100 km

Effizienzklasse: A+

CO2-Emissionen: 0 g/km

Leergewicht / Zuladung: min. 2125 kg / 515 kg

Anhängelast (gebremst): 1000 kg

Kofferraumvolumen: 520 – 1490 Liter

Wendekreis: 10,2 m

Luftwiderstand: cW 0,28

Bodenfreiheit: 160 mm

Reifengröße: 235/55 R19 (v), 255/50 R19 (h)

Basispreis: 47.500 Euro

