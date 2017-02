Der Skoda Octavia ist seit Jahren ein Bestseller. Der tschechische Automobilhersteller Skoda wagt in seinem Facelift des Erfolgsmodells mit dem neuen Vier-Augen-Gesicht eine Design-Änderung, die an die frühere Mercedes E-Klasse (W 212) erinnert. Neben dem veränderten Design, fährt das Octavia Facelift mit etwas größeren Maßen, einem noch fortschrittlicheren Infotainment-System, modernen Assistenzsystemen, neuen Ausstattungen, sowie neuen Motoren vor. Was den Bestseller außerdem „simply clever“ macht, lesen Sie in unserem Fahrbericht. Optisch steht das Vierauge so selbstbewusst auf seinen Rädern, dass man ihn als modernen Klassenbesten erkennen will, ohne dabei jedoch strebsame Langeweile zu versprühen. Das kristalline Vierauge der tschechischen Traditionsmarke bringt mehr Glanz und Funktionalität in die neu gestaltete Front. Die inneren beiden Leuchten sind für das Fernlicht zuständig, während die äußeren Elemente die Hauptscheinwerfer bilden (Halogen ist Serie, LED gibt’s gegen Aufpreis). Der Blinker verläuft jetzt linear über seiner zwei Elemente. Das Vierauge hat also Funktion. Und wenn man den Tschechen schon als Brillenträger bezeichnen möchte, dann eher als modebewussten Brillenträger des Jahres, denn als Flaschenboden-Streber. Das frisch geformte Heck sorgt für einen skulpturalen und athletischen Auftritt. Die C-förmigen Rückleuchten strahlen jetzt homogen in der Fläche und serienmäßig in LED-Technologie ausgeführt.

Die Octavia-Limousine ist um 11 Millimeter und der Kombi um 8 Millimeter gewachsen. Der Radstand des Ocativa legt um 27 Millimeter zu.

Der Innenraum des Octavias kommt weiterhin sachlich, aufgeräumt und mit üppigem Platzangebot daher. Im 2017er Modell sind alle Infotainment-Systeme im kapazitiven Glasdesign gehalten. Wer sich das Topsystem „Columbus“ gönnt, erhält einen 9,2 Zoll großen Touchscreen, der aus dem neuen VW Golf und Skoda Kodiaq bekannt sind. Es besitzt einen W-LAN Hotspot, lädt Smartphones kabellos und verbindet sich über die Skoda Phonebox mit der Board-Antenne. Aufgrund der Verwandtschaft zum Kodiaq verwundert es kaum, dass auch der neue Octavia mit allen mobilen Online-Diensten von Skoda-Connect ausgestattet ist. SmartLink+ holt Apple CarPlay, Android Auto und MirrorLink in den Octavia.

Assistenzsystemen wie „Rear Traffic Alert“, „Blind Spot Detect“, Fussgängerschutz, Abstandsregel-Tempomat, Anhängerrangier-, Spurhalte- und Parklenkassistenten helfen dem Fahrer. Der personalisierbare Schlüssel mit individuell speicherbaren Fahrzeug-Konfigurationen ist das Simply-Clever-Highlight – neben USB-Stecker und Klapptische im Fond, beheizbarem Lenkrad, herausnehmbare Taschenlampe und doppeltem Ladeboden. Bei den Motorenpalette glänzt das Vierauge durch seine Vielseitigkeit. So sind beim 2017er Modell des Octavias fünf Benziner und vier Diesel Motoren im Angebot, die zwischen 63 kW/84 PS und 135 kW/184 PS Leistung generieren. Diese Motoren sind mit einer Handschaltung sowie mit Sechs- und Siebengang-DSG-Getrieben kombinierbar. Auch ein Allradantrieb kann gegen Aufpreis erworben werden. Der von uns gefahrene 150-PS-Diesel hängt bestens am Gas. Das Doppelkupplungs-Getriebe (gegen Mehrpreis) funktioniert so gut, dass Gangwechsel kaum spürbar sind.

Fazit

Skoda verleiht dem Octavia durch das neue Vieraugen-Gesicht eine edlere Anmutung. Da tut sich im Vergleich selbst der Golf schwer. Die Preise von Skoda und VW nähern sich inzwischen deutlich an. Der ab 17.450 Euro erhältliche neue Octavia bietet mehr Platz, als der Konzernrivale und Segment-Star aus Wolfsburg. 590 bis 1.580 Liter Stauraum in der Limousine und 610 bis 1.740 Liter Stauraum im Kombi lassen kaum Wünsche offen. Zudem sind Gegenstände bis zu einer Länge von 2,92 Meter im Innenraum transportierbar. Als Limousine und auch als Kombi feiert der überarbeitete Octavia seinen Marktstart in Deutschland Anfang März 2017.