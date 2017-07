Jaguar Land Rover wird den neuen Jaguar E-PACE Kompakt-SUV bei Magna in Graz, Österreich, bauen.

Die Produktion des E-PACE soll im vierten Quartal 2017 beginnen. Der E-PACE ist das zweite Modell, das Magna für Jaguar Land Rover bauen wird. Im November 2016 wurde bereits das Konzept für den I-PACE vorgestellt. Magna wird die Serienversion des Fahrzeugs fertigen.

„Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Jaguar Land Rover weiter auszubauen und einen Beitrag zu ihrem neuen E-PACE SUV zu leisten“, sagt Günther Apfalter, President of Magna Europe und Magna Steyr. Mit dem Jaguar E-PACE wird Magna fünf verschiedene Fahrzeugmodelle in Graz fertigen. Die anderen Modelle sind der Jaguar I-PACE, der BMW 5er, der BMW 530e Plug-in Hybrid sowie die Mercedes-Benz G-Klasse.

Als Auftragsfertiger hat Magna bereits über drei Millionen Fahrzeuge, verteilt auf 23 verschiedene Modelle, gefertigt.

Foto: Jaguar Land Rover